Jonas Andersen Sayed er en litt uvanlig ordfører. For fire år siden ble han Norges yngste ordfører med sine da 21 år.

Så syntes han ordførerlønnen var for høy, og reduserte den med 250.000 kroner til nå 750.000 kroner.

– Det er fortsatt en god lønn. Jeg har kjøpt meg både bil og hus.

Nå har han satt seg på sykkelsetet til inntekt for Ukraina. Han skal bruke ferien sin til å sykle 2000 kilometer fra Sokndal i Rogaland til kommunen Zaliztsi i Vest-Ukraina.

Første etappe av turen gikk fra Sokndal til Stavanger der ordføreren tok ferje til Hirtshals i Danmark. Foto: Privat

Det var Dalane Tidende som omtalte saken først.

Får hjulpet mer som ordfører

KrF-politikeren har fått et stort engasjement for Ukraina. Sykkelturen blir den fjerde turen til det krigsherjede landet siden nyttår.

– Det er urettferdig og fælt det ukrainerne gjennomgår. Det er rettferdighetssansen som slår inn for meg.

På den første turen kjørte han bil ned for den lokale hjelpeorganisasjonen Biler til Ukraina, og fikk samlet inn 150.000 kroner på et par dager.

Soldaten som fikk nødvendig helsehjelp med hjelp av innsamlede midler fra Sokndal er nå til videre behandling i Tyskland. Familien vil at han skal være anonym. Foto: Privat

Pengene ble brukt til å kjøpe medisinsk utstyr til et sykehus i Ukraina som de trengte.

– Ved hjelp av dette utstyret klarte legene å redde livet til veldig skadet soldat som var allergisk mot antibiotikumet som de hadde tilgjengelig på sykehuset. Pengene gjorde det mulig å kjøpe inn noe annet som en siste utvei, sier Sayed.

Dette er reiseruten til Jonas Andersen Sayed. Planen er å bruke 10–12 dager på turen.

Blir mer motivert i ordfører-jobben

Jonas Andersen Sayed jobber fulltid som ordfører. Han mener engasjementet for Ukraina er positivt for jobben han gjør.

– Det bidrar til å motivere meg enda mer som ordfører. Engasjementet jeg har for Ukraina deler jeg med mange sokndøler.

De fire kommunene i Sør-Rogaland leverte et aggregat til ordføreren i Zaliztsi kommune tidligere i vinter. Fra venstre: ordfører i Zaliztsi Andry Noga, ordfører i Sokndal Jonas Andersen Sayed og helt til høyre Vebjørn Solli fra Sokndal. Foto: Privat

På denne turen skal det også leveres en bil med nødhjelp til Ukraina. Siden krigen startet har organisasjonen Biler til Ukraina levert over 60 biler.

Bilen skal overleveres i Polen av organisasjonen og ordføreren. Bilen er fullastet med mat og medisinsk utstyr til soldatene ved fronten.

– Det er lett å tenke at bidrag fra enkeltpersoner og en liten kommune i Norge ikke betyr noe. Men det gir et lite håp, og hjelper dem som får utstyret.

Andersen Sayed mener posisjonen som ordfører gir ham mer tyngde i hjelpearbeidet. Han har kontakt med ukrainske ordførere, og har hatt flere møter med lokale politikere i Ukraina.

– Det å kunne si med tyngde at vi støtter dem, og står sammen med ukrainere i denne situasjonen. Det tror jeg har verdi, og det sier de selv til meg også.

Får skryt fra KS

Sokndal har en vennskapskommune i Ukraina. Det samme har de tre nabokommunene til Sokndal i Rogaland, Lund, Bjerkreim og Eigersund.

Vel 30 kommuner og fylkeskommuner i Norge har gjort som de fire rogalands-kommunene, og inngått avtaler med kommuner i Ukraina.

KS gikk for et år siden ut og oppfordret kommuner og fylkeskommuner om å opprette kontakt med kommuner i Ukraina.

Fagsjef for internasjonale prosjekter i KS, Elita Cakule. Foto: Gerardo Poblete / KS

– Så langt er det flest kommuner og fylkeskommuner i Rogaland og Agder som har inngått avtaler. Det er mye takket være engasjementet til Jonas Andersen Sayed. Han ikke bare snakker, han gjør også ting, sier fagsjef for internasjonale prosjekter i KS, Elita Cakule.

Bygger opp lokaldemokratiet

Også president Volodymyr Zelenskyj har bedt kommuner i Europa opprette kontakt med kommuner i Ukraina.

Jonas Andersen Sayed foran en ødelagt boligblokk i Borodjanka – en forstad utenfor Kyiv på sitt besøk i mars. Foto: Privat

– Det er viktig å ikke bare legge avtalen som inngås i en skuff, men faktisk å gjøre noe. I første rekke har kommunene i Ukraina store materielle behov, sier Cakule.

På lengre sikt handler det om å bygge opp lokaldemokratiet.

– Jeg opplever at politikere fra Ukraina som har vært på besøk i Norge er interessert i å få vite mer om politikk som håndverk. Hvordan beslutningene tas. Hvordan rekruttere til politiske partier. Hvordan få folk til valgurnene, og så videre.

– Kommunene i Ukraina har fått mer ansvar de siste årene. Lokaldemokratiet betyr mye for gjenoppbyggingen av Ukraina. De har en del bagasje fra Sovjet-tiden som de må gjøre noe med. Å få være med på å støtte utviklingen av de ukrainske lokaldemokratiet er veldig meningsfullt, sier Jonas Andersen Sayed.

I høst inviterer Sokndal kommune sammen med nabokommunene ressurssterke ukrainske ungdommer til å komme til Norge for å lære mer om lokaldemokrati.

– Det har jeg veldig tro på. Dette er idealistiske ungdommer som brenner for et fritt og demokratisk Ukraina, og som har valgt å bli i landet til tross for krigen.

Men først skal han sykle 2000 kilometer til Ukraina. Det har han tenkt å bruke 10–12 dager på, hvis alt går etter planen.

– Det har vært litt problemer i starten. Jeg punkterte fem mil fra Hirtshals i Danmark, og pumpen virket ikke. Men etter å ha trillet sykkelen noen kilometer fikk jeg hjelp av en kjekk dansk dame. Så nå er jeg på vei.