Norges yngste ordfører kutter lønna med 250.000 kroner

– Jeg fikk første lønna og så at det var veldig mye penger. Hva skal jeg med så mye penger? Jeg kommer rett fra en studenttilværelse og har ikke noe lån eller noen ting.

Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF), som er landets yngste ordfører, så en mulighet da han oppdaget den solide årslønna på over 900.000 kroner.

– Spørsmålet var om jeg skulle gi penger til gode formål etter skatt, eller bare si til kommunestyret at de skulle redusere litt av den lønna, så kan det utløse mer midler til enda flere gode formål i bygda, sier han.

HISTORISK: 28. oktober fikk Jonas Andersen Sayed formelt overlevert ordførerkjedet fra Trond Arne Pedersen. Han var dermed Norges yngste ordfører noen gang.

Sayed foreslo derfor å kutte lønna si med 250.000 kroner. Han la fram forslaget på formannskapets budsjettmøte tirsdag.

Men den unge ordføreren hadde ett krav: Han skulle selv bestemme hva pengene skulle gå til.

Penger til ungdom, eldre og frivillige

Kuttet på 250.000 kroner i ordførerlønnen betyr at kommunen sparer 400.000 kroner når blant annet arbeidsgiveravgift er tatt med.

– For 400.000 får en gjort ganske mye i en liten kommune.

Det var Avisen Agder som først skrev om saken.

Her er noe av det Sayed gir penger til, ifølge Dalane Tidende. Alle beløpene er for hele perioden:

Øker potten til ungdomsrådet med 35.000 kroner.

Øker tilskuddet til frivilligsentralen med 123.000 kroner.

Øker tilskuddet til lag og foreninger med 100.000 kroner.

Dagsenteret for eldre, Bøsenteret, skal ha åpent tre ekstra dager. Det koster 150.000 kroner.

Ordføreren understreker at han får en veldig god lønn uansett, selv om han har kuttet i den:

– Sammenlignet med mange andre, både i offentlig og privat sektor, tjener jeg veldig godt til å være en 22-åring, så det er ikke synd på meg, sier Syed.

Se Lørdagsrevy-portrettet: Jonas Andersen Sayed (KrF) er tidenes yngste ordfører i Norge. Du trenger javascript for å se video. Se Lørdagsrevy-portrettet: Jonas Andersen Sayed (KrF) er tidenes yngste ordfører i Norge.

Men han forventer ikke at andre ordførerkolleger skal gjøre det samme.

– Det er ikke alle ordførere som kunne gjort dette her. Men jeg er ikke ordfører for å fylle opp sparekontoen. Jeg er ordfører fordi jeg vil tjene Sokndal, sier Syed.

– Rett før jeg applauderte

Ap var det eneste opposisjonspartiet som stemte for lønnskutten.

– Det er et forslag som det ikke går an å stemme imot. Jeg ble tatt litt på senga da han kom med det forslaget. Det var rett før jeg reiste meg opp og applauderte. Han viser at han er en mann for sine ord, jeg ble mektig imponert, sier Jone Mathiesen (Ap).

Lokalpolitikeren mener Syed med dette er et forbilde for andre ordførere.

– Jeg er stolt over at han er vår ordfører. Han går virkelig foran og viser at i denne bygda, her skal vi få til noe sammen, sier Mathiesen.