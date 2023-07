– Det var jeg klar over da jeg ble valgt. Jeg har lenge ment at politikere burde være bedre betalt, sier ordfører i Bokn kommune, Osmund Våga.

Bokn kommune ligger idyllisk til et stykke sør for Haugesund i Rogaland. Det er her du kjører i land om du skal med ferja fra Mortavika til Arsvågen på E39.

Men foruten dette er Bokn kjent for landbruk og fiske.

Ordfører i Bokn, Osmund Våga, på sitt lille kontor på rådhuset. Foto: Thomas Halleland / NRK

Kontoret er lite. Det er en stor kontrast til Oslo-ordfører Marianne Borgen sitt kontor i Oslo rådhus.

En av landets minste kommuner

Med sine drøyt 800 innbyggere og et areal på 47 kvadratkilometer er Bokn en av landets minste kommuner.

Osmund Våge (Sp) er den ordføreren som tjener minst med sine 638.000 kroner i årslønn for en 100 % stilling.

– Tror du det er litt mer behagelig å være ordfører i Bokn enn i Oslo?

– Det er nok litt mindre ting å være med på, sier han.

Bokn er en av de minste kommunene i landet. Foto: Thomas Halleland / NRK

Faktisk har kommunen vedtatt at den neste ordføreren skal få en lønnsøkning på 20 prosent. Det betyr at neste ordfører i Bokn vil tjene rundt 766.000 kroner.

Andre boller i hovedstaden

– Hvem er det som tar med blomster?

Marianne Borgen sitter ikledd en halvlang, rød kjole ved et stort møtebord, med en penn og en timeplan i hendene.

Sammen med fem andre ansatte – går hun igjennom planen de har lagt for dagen i dag og dagene fremover.

Marianne Borgen og staben legger planer for markering av årets pride i Oslo. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

De diskuterer nedlegging av blomster for å markere fjorårets terrorangrep, heising av Pride-flagget med kronprinsen på rådhuset og besøk fra Sør-Koreas parlament.

Marianne Borgen i Oslo er Norges best betalte ordfører. Hun tjener 1,518 millioner kroner i året.

Nesten 900.000 kroner mer enn Våga.

Men, om Borgen hadde fått flertall på sitt forslag i bystyret i Oslo om å kutte i sin egen lønn tidligere denne måneden, ville det fra høsten bare ha skilt i overkant av 350.000 kroner mellom ordførerne.

Det er travelt å være ordfører i Oslo. Her tar hun imot en delegasjon fra Sør-Koreas parlament. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Da foreslo nemlig SV å kutte lønna til ordfører og byrådsleder med 400.000.

Borgen peker på at ordførervervet er en tung og ansvarsfull lederjobb, men er samtidig opptatt av å minske lønnsgapene i samfunnet.

Derfor har Borgen selv flere ganger tatt til orde for å redusere politikerlønningene.

– Jeg har lenge syntes at vi skal være veldig forsiktige med å få for høye lønninger for politikere. Jeg har lenge foreslått å redusere politikerlønningene i vår by, sier Borgen.

Ordfører Borgen har mange oppdrag med stor variasjon i løpet av en arbeidsuke. Ofte jobber hun alle dager i uka.

Jobber sent og ofte

Men hun syns det er vanskelig å svare på om hun jobber hardere og mer enn andre ordførere i Norge.

– Vi er største by og kommune i landet. I tillegg har jeg en del ekstraoppgaver. Men om jeg jobber mer enn andre kan jeg ikke svare på, sier hun.

I 2022 holdt hun blant annet 225 taler og deltok på 334 representantoppdrag utenfor rådhuset.

Marianne Borgen og kronprins Haakon. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Heldigvis får hun energi av å være ute å treffe mennesker, forteller hun.

– Det er en utrolig spennende og morsom jobb. Og den er veldig mangfoldig, sier hun.

Hun ønsker ikke å kommentere Våga i Bokn sin ordførerlønn, men er i alle fall klinkende klar på at hun tjener for mye i sitt verv som ordfører i Oslo.

– Vi bør ha en gjennomgang av lederlønninger i vår kommune, også i offentlig sektor, mener hun.

Hun får støtte for dette synet hos partiet Rødt.

Deres toppkandidat i Sunndal kommune i Møre og Romsdal, Silje Alise Ness, mener at ordførerlønna bør være lik gjennomsnittet i kommunen de bor i.

– Politikerne sitter og vedtar sin egen lønn, det synes vi er feil. Vi ønsker å få mer kontroll på dette, og få satt den ned, sier Ness.

Rødt mener dagens ordførere tjener for godt, det vil Raudt mener dagens ordførere tjener for godt. No går de til val på at de skal tjene mindre. Silje Alise Ness er partiets toppkandidat i Sunndal. Foto: OLE ERIK LOE

Ikke overraskende

Anne Lise Fimreite er professor ved instituttet for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen.

Hun er ikke overrasket av de store lønnsforskjellene blant ordførere.

– Det er jo en enormt stor forskjell på disse kommunene, forteller Fimreite.

Fimreite tror ikke kommuner er et godt sammenligningsgrunnlag til å begynne med.

– Lokalpolitikk er lokalpolitikk. Ordførerlønnen bør bestemmes av forholdene og politikerne i den aktuelle kommunen, mener Fimreite.

Politisk kommentator, Trond Birkedal, har forståelse for at kommunen må få lov til å bestemme ordførerlønna, men mener likevel det ikke bør være så stor forskjell på lønn.

– Uansett hvor stor kommunen er så er ansvaret til en ordfører gedigent. Det bør reflekteres i lønna. Man bør prøve å finne et system hvor du får betalt for ansvaret du har som er likt fra kommune til kommune, sier han.