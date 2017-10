Nytt stadion for Sandnes Ulf – kommunen tar ansvar for halve regninga

– Det er svært liten risiko å gå inn på dette, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Sandnes kommune har blitt bedt om stå ansvarlig for 70 av 147 millioner kroner det nye stadionet til Sandnes Ulf vil koste.

40 av disse millionene kommer gjennom forskuddsleie, mens klubben har bedt kommunen om å garantere for et banklån på 29,9 millioner kroner gjennom en såkalt selvskyldnerkausjon. Den siste forespørselen blir behandlet i bystyret i kveld. Wirak kan fortelle NRK at det er flertall for å gi denne garantien.

– De har samlet inn egenkapital og penger fra sponsorer, og så går vi inn og bidrar slik at de kan få dette lånet, sier han.

Finansiering av stadion i Sandnes Ekspandér faktaboks Slik skal stadion finansieres: Leieavtale med kommune: 40 millioner kroner

Spillemidler: 4,5 millioner kroner

MVA-refusjon: 3,5 millioner kroner

Egenkapital/gaver: 10 millioner kroner

Annen egenkapital og forskuddssalg: 59,7 millioner kroner

Banklån: 29,9 millioner kroner

7600 plasser

Stadionet vil bygges i Sandnes Idrettspark og vil ha en kapasitet på 7600 tilskuere. Leieavtalen med kommunen gjør at Sandnes sine barn og unge vil kunne bruke stadion 1400 timer i året uten at kommunen må betale leie.

– Vi vil være med å dra dette her. Det blir en ny stadion for byen og en ny stadion for fremtiden. Istedenfor at kommunen går inn og finansierer selv, så gjør vi det på denne måten, sier Wirak.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) Foto: Sandnes Kommune

Han sier videre at stadion er en del av byen satsing på idrett og ungdom.

– Denne garantien vil bare bli utløst hvis det går veldig galt. Det er et stadion til nesten 150 millioner. Hvis det går så galt så får byen en billig stadion. Det er svært liten risiko, men det er ikke ingen risiko.

Kritisk

Men det er ikke alle som er enige.

– Nå har vi behandlet dette i gruppa og kommer til å be om et utsettelsesforslag, sa gruppeleder for Høyre i Sandnes, Thor Magne Seland, til NRK før møtet.

Thor Magne Seland, gruppeleder i Høyre. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er veldig mange uavklarte spørsmål i saksfremlegget.

– Hva tenker du om at ordføreren mener det er liten risiko forbundet med dette?

– Det er merkelig når administrasjonen med rådmannen sier det stikk motsatte. Det står i saksfremlegget at dersom man likevel vil stå for en selvskyldnerkausjon, må det være et eget vedtak om det. Ingen må tro at dette ikke er risikosport. Vi sitter med dette stadionanlegget i fanget hvis alt går galt, sa Høyre-lederen. Forslaget om utsettelse fikk imidlertid ikke flertall og falt.

Dermed har kommunen vedtatt å garantere for 29,9 millioner kroner i tillegg til leieavtalen på 40 millioner. KrF, Venstre, Høyre, MDG, Arne Oftedal fra Arbeiderpartiet og Heidi Bjerga fra SV samt én uavhengig representant stemte i mot garantien, mens KrF, Venstre, MDG, Høyre og den uavhengige representanten stemte mot alt.