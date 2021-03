Julian Berrino Fontana (31) har jobbet mange år i restaurant- og hotellbransjen i Haugesund. Men han mistet jobben i fjor høst da hotellet han jobbet for måtte nedbemanne på grunn av koronaen.

Et pilotprosjekt med modulbasert undervisning ved Åkrehamn videregående skole i Karmøy ga ham nytt håp. Han kunne nemlig starte med en gang, og slapp å vente til vanlig skolestart i august.

– Jeg trodde det skulle ta mye lengre tid før jeg kunne starte. Da jeg kom på besøk fikk jeg beskjed om at kunne begynne samme dagen, sier Fontana.

Med støtte fra Nav venter to års skolegang før han skal jobbe som lærling i to nye år. Fra å jobbe med mat og servering for noen måneder siden, er planen nå å ta fagbrev som industrimekaniker.

Julian Berrino Fontana ønsker å bli industrimekaniker. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det har vært som å gå fra det ene ekstreme til andre. Jeg er ingen handyman, men håper å bli det, sier Fontana og smiler.

Kan starte når som helst

Den modulbaserte undervisningen er rektor Åse Bratthammers baby.

– Vi må tenke annerledes i skolen. Her står det et menneske som har behov for kompetanse i dag. Da er det viktig å kunne gi et tilbud nå til de som ikke har tid til å vente på skolestart i august, sier Bratthammer.

Rektor Åse Bratthammer ved Åkrehamn videregående skole tar inn voksne elever gjennom hele skoleåret Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Bratthammer hadde planene for denne type undervisning lenge før koronaen brøt ut. Da regjeringen våren 2020 satte i gang Utdanningsløftet slik at folk som ble permitterte eller arbeidsledige under koronaen, kunne bruke tiden på utdanning og kompetanseheving, fantes det plutselig penger til prosjektet hennes.

– Vi bygger opp kompetansen gjennom moduler. En og en ting om gangen. Vi har gjerne større prosjektet som skal bygges og da kan elevene jobbe på ulike nivå, sier Bratthammer.

Foreløpig har hun satt i gang den modulbaserte undervisningen i Byggfag og Teknologi- og industrifag. Oppstart var i oktober 2020, og på få måneder har 17 elever startet på skolen.

– Det har vært helt fantastisk så langt. Det er skikkelig gøy at vi kan gi dem den grunnopplæringen de trenger før vi sender dem ut i industrien som lærlinger, sier Bratthammer.

Skryt fra ministeren

Undervisningen vekker også oppsikt hos kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Dette oppfyller virkelig intensjonene fra Utdanningsløftet som kom i revidert nasjonalt budsjett i fjor vår, sier Melby.

Statsråden er særlig fornøyd med muligheten de voksne elevene har til å begynne når som helst i skoleåret.

Kunnskapsminister Guri Melby mener at den modulbaserte undervisning der en kan begynne når som helst i skoleåret oppfyller intensjonene fra Utdanningsløftet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er helt avgjørende for at vi skal få voksne til å delta, sier Melby.

Regjeringen skal fremme en stortingsmelding om videregående opplæring i vår. Modulbasert undervisning er et av tiltakene Melby vurderer.

– Jeg mener at vi bør ha tilsvarende tilbud i alle fylkeskommuner. Det er fortsatt flere hundre tusen voksne som mangler videregående opplæring. Vi trenger tiltak som dette slik at disse kan komme seg inn i arbeidslivet.

Stortrives med sveising

Mens Julian Berrino Fontana er godt i gang med sveising, prøver medelev Stefany Alcade (25) seg på noen enklere sveiseoppgaver. Hun begynte for bare noen dager siden. Begge to stortrives.

Stefany Alcade trives godt i verkstedet på Åkrehamn videregående skole. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er spennende, men mye å lære ettersom jeg må gjøre ting jeg aldri har gjort før, sier Fontana.

– Jeg synes det er veldig kjekt. Det er et veldig godt miljø og favorittplassen min er her på verkstedet, sier Alcade.