Nytt oljefunn i Nordsjøen

Vår Energi har funnet olje i Balder-området i Nordsjøen. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 13 og 23 millioner fat olje, skriver selskapet i en pressemelding.

– Funnet viser at det fortsatt finnes muligheter i de modne områdene på norsk sokkel, og jeg er glad for å se at letestrategien vår slår til. Vi mener det fortsatt er verdier i området, og vi intensiverer nå leteaktiviteten vår for å hente ut maks verdi fra eksisterende infrastruktur, sier Vår Energi-sjef Torger Rød i pressemeldingen.