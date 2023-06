Regjeringa vil bruke 3 milliardar ekstra på psykisk helse.

Det kom fram då helse - og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i dag la fram ein opptrappingsplan for psykisk helse for dei neste ti åra.

Ifølgje ministeren vil dei fokusere på tre innsatsområde.

– Me vil satse meir på helsefremmande og førebyggande arbeid, gode tenestar der folk bur, og styrke tilbodet for dei av oss som har behov for langvarig og samansatt hjelp.

Fleire enn før ber om hjelp

Over tid har det vore ei sterk auking blant barn og unge som seier dei slit psykisk. Ifølgje ministeren satsar dei på fleire tiltak for å førebyggje psykiske lidingar blant unge.

– Planen inneheld blant anna ein ungdomsgaranti, som skal gi unge under 30 år ein fast kontaktperson, og tilpassa oppfølging hos NAV, seier ho.

Tiltaket vil tre i kraft frå 1. juli. Under framlegginga av planen kom det også fram at det er eit mål å redusere barn og unge sine sjølvrapporterte, psykiske helseplager med 25 prosent.

– Det er positivt at planen har fokus på å fremme ei god psykisk helse, og på å gjere hjelpa meir tilgjengeleg, skriv Fardin Mahmood, leiar av Ungdommens Kommunestyre i Stavanger.

Han synest det er oppmuntrande at ministeren har lytta til barn og unge for å få deira perspektiv og erfaringar med i dette.

Eit overordna mål i planen er at alle innbyggarar i alle kommunar skal ha tilgang til kunnskapsbaserte lågterskeltilbod innan psykisk helse og rus. Dei skal derfor greie ut korleis det kan sikrast likeverdige tiltak til lågterskeltilbod i kommunane. Det inkluderer lovfesting.

I tillegg skal det bli utvikla digitale verktøy, blant anna sjølvhjelpsverktøy og rettleia internettbehandling.

Tal frå Helsedirektoratet viser at det i mai 2023 var ei gjennomsnittleg ventetid på 59 dagar i psykisk helsevern for barn og unge. På same tid i fjor var ventetida 55,2 dagar.