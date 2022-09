Ny gruppeleder i Rogaland Ap

Fra fredag er Lin Veronica Jacobsen fungerende gruppeleder for Rogaland Arbeiderparti. Samtidig går Tom Kalsås inn i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Årsaken er at stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg denne høsten skal være hjemme i pappapermisjon, og Kalsås går inn for ham.