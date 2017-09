Tolv gatekunstnere fra ti land er på plass i Stavanger, der den 17. Nuart-festivalen åpner offisielt på lørdag.

I Hillevåg lager Ricky Lee Gordon fra Sør-Afrika et portrett av finnen Sakris Kupila, og hans kamp for transseksuelles rettigheter i hjemlandet.

Verket er et samarbeid med Amnesty International, og deres «Brave»-kampanje for modige menneskerettsforkjempere.

NUART-FAN: Regionleder i Amnesty Sør-Norge, Lene Heimlund Larsen, liker at gatekunsten når ut til folk der de er. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

VEGGMALERI: En synlig del av Nuart-festivalen er de store veggmaleriene, som her på Lagårdsveien. Foto: Anett Johansen Espeland

– Gatekunsten er så tilgjengelig, og kan nå ut til mange, så for Amnesty er den et fint middel til å belyse det vi kjemper for, sier regionleder i Amnesty Sør-Norge, Lene Heimlund Larsen.

– Amnesty støtter Kupilas kamp for sin egen og andre transpersoners rett til å endre juridisk kjønn i Finland, uten å bli tvunget til å gjennomgå medisinsk behandling, med sterilisering og psykiatrisk diagnose, sier hun.

Brexit og Trump som bakteppe

– Med dagens politiske klima globalt, Brexit og Trump, får mange en overveldende følelse av avmakt. Vi ønsker at gatekunsten skal gi folk en følelse av at vi kan påvirke samfunnet, sier James Finucane, daglig leder for festivalen, om bakgrunnen for årets makt-tema.

MAKT-TEMA: James Finucane, daglig leder for Nuart-festivalen, håper festivalen og gatekunsten kan virke positivt på publikum i en tid med mye uro, også i den vestlige verden. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Festivalen vil også gi publikum mulighet til delta, som i prosjektet der en kunstner skal bruke sitater fra Stavanger-folk som vil dele sin kjærlighetssorg.

Og noen av kunstnerne på årets festival har selv opplevd maktmisbruk.

Fra arabisk vår til norsk høst

– Da jeg kom hit tenkte jeg: så dette er hvordan tusen år med fred ser ut, ler Bahia Shehab. Den egyptiske aktivisten er årets hovedkunstner på festivalen.

Nå jobber hun på en husvegg i «Innovation Dock»; et moderne bolig- og kontorområde langs sjøfronten i østre bydel, med utsikt mot Gandsfjorden.

ARABISK: Bahia Shehab bruker poesi som gatekunst. På veggen står sitatet:«Hvor stor er ideen». Et annet sted skal hun skrive: «Hvor liten er staten» fra det samme diktet av en palestinsk poet. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Shehab startet med å spre budskapet «No» på gatene i Kairo under opprøret mot Hosni Mubaraks regime i 2011. Nå må hun jobbe utenfor hjemlandet:

– Det er trist, men jeg har ikke noe valg. Man risikerer fire år i fengsel i Egypt hvis man gjør noe myndighetene ikke liker.

Bruker poesi

– Jeg bruker poesi av den palestinske poeten Mahmoud Darwish, og har arabisk kalligrafi som visuelt uttrykk. Han skriver om situasjonen for palestinere og arabere; om humanisme i det hele.

– Hvorfor har du valgt hans poesi som utgangspunkt?

FARGER GATENE: Moskvabaserte Slava Ptrk er en av tolv gatekunstnere som har kommet til årets Nuartfestival i Stavanger. Foto: Brian Tallman / Nuart

– Det er vakkert og uttrykksfullt. Jeg vil reflektere over erfaringene med revolusjonen; vår status som arabere, og hvordan vi blir oppfattet i verden. Kanskje kan det brygge bro mellom kulturer, og hjelpe oss til å forstå hverandre bedre.

Nuart-festivalen åpner med den årlige innendørsutstillingen i ølhallene på Tou Scene lørdag, som blir stående til 15. oktober. Om søndagene framover blir det guida turer for dem som vil se årets nye utendørsverker.

UTSTILLING: Som vanlig boltrer gatekunstnerne seg også inne i de gamle ølhallene på Tou Scene. Dette er Miguel Januário fra Portugal, med kunstnernavnet ±MAISMENOS±. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

FLYTENDE KUNST: Russiske Igor Ponosov deltar på Nuart med et seil, omgjort til en synsprøvetavle som optikere bruker. Foto: Nuart