Vil fjerne verdensberømt gatekunst

For to år siden ble Latin-Amerikas største friluftsmaleri hyllet av daværende ordføreren i São Paulo i Brasil. Langs gaten Avenida 23 prydet 70 verk fra ulike gatekunstnere over fem kilometer med tidligere så grå betongvegger.

Turistene strømmer til Sør-Amerikas mest folkerike by for blant annet å få med seg egne gatekunst-turer. Kunsteksperter og graffitikjennere roser gatekunsten i Brasil for å holde høy kvalitet. Nettstedet Widewalls er blant de mange som har skrevet om gatekunsten som et viktig middel for å kommentere den sosiale og politiske situasjonen i landet.

Nå har São Paulo fått en ny ordfører. 59 år gamle Joao Doria, millionær og tidligere forretningsmann. Akkurat som Donald Trump var Doria også tidligere programleder for reality-programmet «The Apprentice» i Brasil.

Mens byen har store problemer med kriminalitet og fattigdom er Dorias første og viktigste sak kampen mot gatekunsten og graffitien.

Vil vaske vekk problemene

Med kampanjen «Pretty City» sier ordføreren at han ønsker å gjøre byen vakrere. Et omreisende sirkus av gatefeiere og vedlikeholdsarbeidere er nå i gang med å male over kunsten, vaske vekk graffiti, rydde søppel og plante trær.

– For meg er borgermesterens kampanje veldig selvmotsigende. Det er som å feie problemene byen har under teppet. Man kan ikke vaske vekk nød og kriminalitet, sier en av de mange kunstnerne, Djan Iverson, til nyhetsbyrået Ap.

KUNSTEN SKAL BORT: Latin-Amerikas største friluftsmalerier. Nå har borgermesteren bestemt at alt skal males over. Foto: Andre Penner / AP

I en by der to millioner mennesker lever i slum bidrar gatekunsten med noe viktig i et elendig liv, forklarer en av de mest kjente gatekunstnerne i Brasil, Eduardo Kobra.

– Da jeg begynte så var det et rop om protest. Jeg hadde ikke tilgang til noe der jeg bodde. Ingen kultur, utdanning eller sikkerhet. Mange av vennene mine ble drept, eller de ble involvert i kriminalitet og narkotika. Jeg valgte kunsten, sier Kobra.

Egen agenda

ULOVLIG GRAFFITI: Gatekunsten kjent som «Pichaca» dekker mange av bygningene i São Paulo. Den har alltid vært forbudt, men nå er bøtene blitt enda høyere og det er satt opp kameraer rundt å byen for å avsløre hvem som står bak. Foto: Andre Penner / AP

Ifølge Ap finnes det også de som hyller ordførerens vaskekampanje. De har sett seg lei av gatekunsten som kalles «pichacao», rune-lignende kalligrafi som dekker bygninger over hele byen. Men de fleste innbyggerne er redd byens identitet forsvinner når borgermesteren vil fjerne enhver form for strek og maling på bygningene.

Noen av kritikerne knytter også ryddekampanjen til ordførerens tidligere forretningsagenda. Han har ønsket å privatisere og selge ut idrettsanlegg og parker. Skal de være attraktive for investorer må graffitien bort.

Mens diskusjonen nå går om hvorfor ordføreren har satt i gang denne vaskekampanjen, tvitrer Doria for å vise at han selv er med på oppryddingen.