Kommunen har bestemt at kunsten på Musikkens hus skal fjernes 1. oktober. Gatekunsten dukket opp i sommer i forbindelse med Gadekunstfestivalen i Kristiansand. Det var et premiss at kunsten skulle være midlertidig, og kommunen har mottatt klage på kunsten.

Gatekunstner Sedin Zunik har malt tårnet i Kongens gate 54. Foto: Andreas Guthe / NRK

Gatekunstner Sedin Zunik synes er synd at kunsten hans skal forsvinne etter så kort tid. Han tror det er stemning for å la kunsten stå lenger.

– Dersom det blir folkeavstemning tror jeg folk vil ha kunsten der.

Positive tilbakemeldinger

Pressekontakt Ane Skjævestad i Gadekunstfestivalen er enig med Zunik.

– Selv om kunstverket på Musikkens hus i Kongens gate har ført til klager, er det i hovedsak et overveldende antall positive tilbakemeldinger, sier hun.

– Dette er et løft for Kongens gate! Folk har til og med begynt å ta selfies utenfor bygningen. Karoline Rise Nøstdal

Også ansatte og elever på kulturskolen i musikkens hus har positive erfaringer med den nye veggpryden. Markeds- og kommunikasjonsansvarlig i kulturskolen, Karoline Rise Nøstdal, sier at gatekunsten har vært med å gi kulturskolen et nytt preg.

Karoline Rise Nøstdal forteller at folk til og med tar selfies utenfor det nye kunstverket. Foto: Knuden.no

– Kunsten har virkelig gitt et løft til Kongens gate. Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra ansatte, naboer og elever. Til og med beboere på eldresenteret rett over gaten har skrytt av arbeidet.

Inspirerer de unge

Ifølge kunstneren var formålet å vise på utsiden av bygget hva som fantes på innsiden, nemlig kreative og unge elever fra kulturskolen. Ifølge Nøstdal ser det ut til at kunsten har gjort sitt formål.

– Flere av våre elever har latt seg inspirere og meldt seg på visuelle kunstfag som følge av gatekunsten, det er vi veldig glade for, sier Nøstdal.

Klaget på gatekunsten Klagen handler blant annet om at det har blitt brukt kjemikalier som ikke skal brukes på vernede bygg. Zunik sier at det ble brukt murmaling og mener det ikke er skadelig. Foto: Andreas Guthe / NRK

Arbeidet med det store kunstverket som dekker tårnet ved Musikkens hus ble startet tidligere enn kommunen hadde regnet med, og nabovarsel var ikke utstedt.

Det hele var en misforståelse mellom kulturskolen, kommunen og gatekunstnerne. Det var i denne oppstartsfasen av arbeidet at klager mot gatekunsten kom.

KRITISK: Tidligere byantikvar, Ernst Aukland, er kritisk til gatekunsten. Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Det var tidligere byantikvar, Ernst Aukland, som sendte inn klagen til plan- og bygningssjefen i Kristiansand kommune. Han er kritisk til gatekunsten og vil ha den fjernet.

– I min klage kom det blant annet frem at det er brukt kjemikalier som ikke skal brukes på vernede bygg. Det kompliserer fjerningsprosessen, forteller Aukland.

Han sier videre til NRK at vernede bygg ikke skal bli brukt til tagging og karakteriserer det som «vandalisme». Han påpeker at dette er lovbestemt.

Ane Skjævestad fra Gadekunstfestivalen er uenig med Auklands ønske om fjerning.

– Vi er stolte av å lage et bygg for barn og unge. Det blir for galt å ta hensyn til at en eldre mann synes dette er fryktelig stygt. Vi har nok av de tradisjonelle fasadene, dette er et hus for barn og unge, sier Skjævestad.

Håkon Andersen har fargelagt veggen ved inngangen til Musikkens hus. Dette kunstverket får stå i et års tid. Foto: Kristine Sterud / NRK

Kan bli forlenget

Plan- og bygningssjef Venke Moe i Kristiansand kommune, sier til NRK at det kan være en mulighet for forlengelse.

– Hvis det sendes inn søknad om forlengelse, vil vi behandle denne og legge saken frem for politisk behandling, sier hun.