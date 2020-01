– Rucking er så erkenorsk som å gå på tur med sekk og få kondisjonstrening. I tillegg har gjer vi styrkeøvingar som minner om dei du finn i crossfit, forklarar Geir Sindre Ringdal.

Saman med Nina Haara Matre vil han starte Noregs første offisielle ryggsekk-klubb, eller ruckingklubb som det heiter på engelsk.

– Det er kjempegøy! Eg har trent dette i eitt år nå, men det blir mykje kjekkare dersom vi er ei gruppe som trener saman, seier Ringdal.

SAMARBEIDER: Nina Haara Matre (t.v.) og Geir Sindre Ringdal har gått saman om å starte ryggsekk-klubb. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Ein kald tysdag morgon prøver Ringdal og Matre å rekruttere nye medlemmer. Fem ferske, godt kledde personar møter opp på ein parkeringsplass i Tysvær. Så tar dei sekkane på og går ned til stranda.

FRELST: Norunn Skrunes prøver rucking for første gong og er ikkje i tvil om at dette blir hennar nye treningsform. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Ein av dei er Norunn Skrunes. Ho blir raskt frelst:

– Dette syntest eg var heilt supert. Eg får vere ute i naturen saman med andre, seier ho.

Treningsekspert trur det vil slå an i Noreg

Rucking er eit engelsk verb som kjem frå substantivet rucksack, altså ryggsekk på norsk.

For å bli godkjent som offisiell ruckingklubb må Ringdal og Matre søke medlemskap hos amerikanske Goruck.

Så må dei gjennom ulike testar for å bevise at klubben deira er eit medlemskap verdig.

Ein ruckingklubb i Stockholm er allereie offisielt godkjent som einaste i Norden. I Europa finst det berre sju klubbar totalt.

TRENINGSEKSPERT: Yngvar Andersen trener sjølv rucking. Han trur treningsforma kan appellere til ein del nordmenn. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Treningsekspert Yngvar Andersen er godt kjent med rucking. Han trur det vil appellere til ein del nordmenn.

– Blant mange urbane treningstøffingar trur eg absolutt dette vil vere typisk utstyr vi kjem til å sjå rundt omkring i året som kjem, seier han.

I USA er det fleire hundre ruckingklubbar. Andersen tvilar på at miljøet blir like stort her.

TUNG ELLER LETT: Du vel sjølv kor tung sekk du vil bruke i rucking. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er nok ganske smalt. I Noreg har fleire av oss allereie ein kultur for å gå på tur med tung sekk, men at det blir mange nok i Noreg som driv med dette slik at ein kan lukkast lokalt er eg ganske sikker på, seier han.

Vil arrangere stemner

I februar får Ringdal og Matre svar på om dei får vere med i amerikanske Goruck. Får dei det kan dei kalle seg Noregs første offisielle ruckingklubb.

– Eg håpar vi blir ei god gruppe som trivst sosialt i lag og kan trene saman, seier han.

Etter kvart vil dei sette opp stemner slik dei gjer i stor skala i USA.

– Det er ikkje konkurransar, men om å gjere å fullføre ulike distansar, seier Ringdal.