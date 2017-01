Nei til Ryfylkekommune

Kommunestyret i Hjelmeland vedtok i kveld at de ønsker å stå som egen kommune. Vedtaket skjedde med en stemmes overvekt, 10 mot 9. For en uke siden sa innbyggerne i Hjelmeland for andre gang at de ikke vil slå seg sammen med andre kommuner. Det er Stortinget som til slutt avgjør hvilke kommuner som må slå seg sammen.