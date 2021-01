Natteravnene stopper omstridt annonsesalg

– Vi tar bekymringene rundt annonsesalg til magasinet vårt på stort alvor. I lys av det som kom fram på NRK Lørdagsrevyen, er vi i kontakt med annonseselskapet for å sikre at selgerne gir rett inntrykk av hva de selger, sier styreleder Sander Brink og generalsekretær Lars Norbom i en felles uttalelse fra Natteravnene til NRK.

Lørdag kunne NRK avsløre at flere bedrifter rundt omkring i landet føler seg lurt etter at de kjøpte annonse i Gatelangs, et blad Natteravnene i Oslo (som juridisk eier navnet Natteravnene) står bak. De trodde de støttet sine lokale natteravner, men pengene havnet i Oslo.

Les NRKs avsløringer under:

Nå tar Natteravnene grep.

– Alt av annonsesalg til bladet Gatelangs er nå innstilt inntil videre og vi har krevd reforhandling av avtalen med Norske Publikasjoner, sier Brink.

I tillegg til at annonsesalget har stoppet, har Natteravnene i Oslo fjernet opplistingen og kontaktinformasjonen til natteravngrupper utenfor Oslo på sine hjemmesider. En stor del av disse gruppene tilhørte Natteravnene Norge, altså den andre Natteravn-organisasjonen i Norge, som ikke har noe med Norbom sin organisasjon å gjøre. Tidligere har Natteravnene i Oslo nektet å fjerne denne informasjonen, til tross for henvendelser fra Natteravnrådet, som er landsstyret i Natteravnene Norge.

Slik ser siden Natteravne.no/hele-norge ut i dag. Tidligere var kontaktinformasjonen til natteravngrupper over hele landet oppgitt her. Mange av gruppene hadde ingenting å gjøre med organisasjonen som eier siden. Foto: Natteravnene.no

Mer enn 10 år med kritikk Ekspandér faktaboks Gjennom mer enn 10 år har annonsører følt seg lurt av Lars Norbom og hans organisasjon. Hver gang har Norbom rykket ut og kalt det hele en glipp fra selgerne. I 2009 ble dette beskrevet en artikkel i Adressa. Annonsører i Trondheim trodde at de hadde støttet sine lokale natteravner.

Det samme meldte NRK hadde skjedd i Gjøvik, Askim og Hamar.

Året etter gikk en lokal ravneleder i Stavanger, Sissel Halseth Kjær, ut i Aftenbladet og fortalte at lokale annonsører i Stavanger også følte seg lurt.

Så kom det en lignende historie hos Vesterålen online i 2012. Nå var det de lokale Natteravnene som gikk ut og gjorde bedrifter og annonsører lokalt oppmerksomme på at det ikke var de som samlet inn penger på denne måten.

2020 mens NRK jobbet med denne saken, dukket det nok en sak opp, denne gangen i Oppland Arbeiderblad.

Ap krever svar

NRK kunne også avsløre at inntektene fra annonsesalget hadde generert flere millioner kroner årlig til både Norske Publikasjoner og Natteravnene i Oslo.

I 2019 hadde Norske Publikasjoner inntekter på over 9 millioner kroner, og eier og tidligere daglig leder, Jan Robert Eriksen, hadde tatt ut over 3 millioner kroner i utbytte de siste årene. Penger som altså annonsørene, i alle fall de NRK har vært i kontakt med, trodde skulle gå til natteravnvirksomhet.

Nå krever også Arbeiderpartiet svar fra Natteravnene og Lars Norbom.

– Det vi ønsker svar på er om pengene som er bevilget fra kommunen er brukt på riktig formål, altså frivillighet, sier varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap).

Kamzy Gunaratnam (bildet) og Anette Trettebergstuen skal fredag møte Lars Norbom. Foto: Lisbeth Skei / NRK

Hun og stortingspolitiker Anette Trettebergstuen skal fredag møte Lars Norbom. Gunaratnam presiserer at de i møte skal representere Arbeiderpartiet, og at hun ikke er der som varaordfører.

– Oslo kommune bevilger millioner av kroner til frivillighet. Selvfølgelig vil vi følge opp at pengene går der de skal gå. Vi er opptatt av at pengene skal gå til frivillighet i by og land. Det er ikke greit om pengene bare blir brukt i Oslo, sier hun.

Gunaratnam opplyser NRK dette møte vil være et innledende møte som følge av NRKs saker.

Pengene fra annonsesalget i Gatelangs har generert betydelige inntekter til Natteravnene. Foto: Erik Waage / NRK

Ingen svar fra Bøhler

Stortingspolitiker Jan Bøhler har de siste årene vært i styret til Natteravnene i Oslo. NRK har vært i kontakt med ham gjentatte ganger de siste dagene for å få hans synspunkt på saken, hva han visste om annonsesalget, inntektene og pengeforbruket i organisasjonen.

Ifølge hans rådgiver deltok Bøhler på et styremøte i organisasjonen tirsdag kveld. Ellers har han ikke besvart NRKs henvendelser eller stilt på intervju om saken.

Jan Bøhler (Sp) er styremedlem i Natteravnene. Han har ikke besvart NRKs henvendelser via hans rådgiver. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Jan-Erik Stockmann fra Norske Publikasjoner svarte på vegne av selskapet i hovedsaken til NRK. Han har ingen kommentarer videre til saken, eller om hva han synes om at Natteravnene nå stopper annonsesalget.

– Vi gir ut magasinet Gatelangs for å motivere til å være natteravn og skape trygge gater og lokalmiljøer over hele landet. Inntektene fra annonsesalget går til dette magasinet og eventuelt overskudd går til vår organisasjon. Det ser vi behov for at skal komme tydelig fram. Vi ønsker også en dialog med forsikringsselskapet Trygs natteravner, for å se på hvordan vi kan samarbeide. Alle er tjent med mange gode natteravner over hele landet, sier Brink og Norbom i en felles uttalelse.