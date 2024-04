Nærbø tapte kvartfinale – Haugseng irritert

Mathias Rohde Larson herjet og scoret 13 mål da ØIF Arendal tok seg til semifinale i håndballsluttspillet med 33–28 borte mot Nærbø.

ØIF Arendal lå under ved pause mot Nærbø, men snudde kampen ved hjelp av meget stor uttelling på å ta ut keeper og spille sju mot seks. Etter kampen tordnet Nærbø-trener Rune Haugseng mot den delen av spillet.

– Arendal er et fint og godt lag, men hvis håndballen skal utvikle seg, er det helt feil å drive med å spille sju mot seks. Hvis ungene skal lære å spille offensivt, spille duell og stjele ball, og så skal vi voksne lage kjedelig håndball for publikum som må stå og kikke på sju mot seks, så kan man like godt slutte, sa han i intervju med HåndballTV vist på TV 2.

ØIF Arendals trener Heine Jensen var heller ikke avvisende til kritikken.

– Jeg kan forstå Rune. Ingen liker regelen, men når den er der, ville det være usmart ikke å bruke den. Vi har ofte vært gode i det, sa han til HTV.

