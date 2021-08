– Det var uhyggelig. Da de sprengte tenkte jeg at dette er livsfarlig, sier Siv Grure.

Hun sikter til en hendelse 24. juni. Da var hun og moren i Rekefjord i Sokndal kommune. Grure eier en fritidsbolig der og er medlem av Rekefjord Velforening.

Bygdas hjørnesteinsbedrift Rekefjord Stone utfører ofte sprengninger. Lyden av alarmen som går før en sprengning er blitt velkjent for naboene.

Naboene har dokumentert at stein treffer fjorden og området i nærheten. Foto: Rekefjord Velforening

Denne junikvelden kom en ansatt på døra og ba Grure og moren om å forlate boligen fordi det skulle skje en sprengning.

– Vi gikk om lag 200 meter vekk fra huset. Så sto vi under et halvtak på en parkeringsplass og ventet, forklarer Grure.

Først kom den vanlige alarmen. Så sprengte det.

– Vi hørte stein som raste og tre som knakk. Jeg så stein som traff fjorden. Noen steiner havnet nesten bort på veien som ligger på andre siden av vannet, sier hun.

Siv Grure syns det er idyllisk ved fritidsleiligheten sin i Rekefjord. Men idyllen forsvinner raskt når sprengningsalarmen går. Foto: Privat

Tre uhell på ni måneder

Under sprengningen landet det også steiner i nærheten av noen av bolighusene.

– De er ikke nødvendigvis så store. Men hadde vi fått en i hodet, hadde vi ikke vært her nå. En annen stein var stor nok til å lage hull i taket hvis den hadde truffet et båthus, sier Grure.

Sprengningen satte en støkk i henne. Men også i september og desember i fjor skjedde det lignende sprengningsuhell.

I det første uhellet gikk en av steinene rett gjennom terrassen til Grures nabo.

Rekefjord Stone er en hjørnesteinsbedrift i Rekefjord i Sokndal kommune. Selskapet selger stein til ulike land i Europa. Steinen brukes i bygninger og infrastruktur, ifølge selskapets nettside. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Rekefjord Velforening har mottatt flere bekymringsmeldinger fra naboene. Ifølge velforeningen lovet Rekefjord Stone allerede etter første hendelse at det ikke skulle gjenta seg.

– Det er ikke betryggende. Men vi er nødt til å stole på at selskapet gjør tiltak for å bedre sikkerheten, sier Grure.

– Vi kan ikke ha et fjerde uhell.

Ifølge Rekefjord Velforening har det havnet stein eller steinsprut blant annet i Immersteinbukta, som er en del av Rekefjord. Dette er markert på kartet.

Rekefjord Velforening har sendt en bekymringsmelding til selskapet, kommunen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

«Det er ren flaks at det ikke har gått med liv i disse hendelsene», skriver velforeningen i brevet.

Også Rekefjord Stone har meldt inn hendelsene til DSB. Direktoratet har vært i kontakt med selskapet og skal behandle bekymringsmeldingen etter sommerferien.

Jobber for å bedre rutinene

Det er entreprenørselskapet Risa som utfører sprengningene på oppdrag for Rekefjord Stone. NRK har bedt om et intervju med Risa, men de viser til Rekefjord Stone fordi de er ansvarlige for driften i steinbruddet.

Administrerende direktør Egil Solheim i Rekefjord Stone har forståelse for at innbyggerne er bekymret for nye uhell.

– Vi er oppriktig lei oss for disse hendelsene. Derfor legger vi også såpass mye innsats i å drille prosedyrene våre, slik at vi unngår flere hendelser.

Administrerende direktør Egil Solheim i Rekefjord Stone. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Ifølge Solheim kan de aldri fjerne risikoen helt, men de må ta ansvar for å redusere den så mye som mulig.

– Vi må ikke overraske negativt i forhold til flere hendelser, det er helt klart, understreker han.

– De kan ikke ha flaks flere ganger

DSB har ulike virkemidler de kan ta i bruk overfor virksomheter når det skjer sprengningsuhell. Seksjonssjef Brit Skadberg sier det er for tidlig å si noe om hva de vil gjøre i tilfellet med Rekefjord Stone.

Men for DSB ser saken alltid litt annerledes ut når det er snakk om mer enn ett uhell.

– Vi vurderer alle uhell som blir meldt inn, og følger opp basert på alvorlighetsgrad. Ser vi gjentakende uhell hos en virksomhet kan det bety at vi tar i bruk strengere reaksjonsmidler, sier Skadberg.

Seksjonssjef Brit Skadberg i DSB. Foto: DSB

Ett virkemiddel kan være å pålegge stans i alt sprengningsarbeid til selskapet har gått igjennom og bedret rutinene sine.

Velforeningen og Rekefjord Stone skal møtes etter ferien. Grure håper det blir gjort tiltak som skal hindre flere uhell.

– Det kan ikke skje igjen. De kan ikke ha flaks flere ganger, sier hun.