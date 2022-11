Nå er Oilers på tredje plass

Ishockeylaget Stavanger Oilers vann 6–2 på bortebane mot Vålerenga i går kveld. Det saman med at dei vann 4–0 mot Storhamar tidlegare i helga som var, gjer at dei nå er på tredjeplass på tabellen.

Kampen mot Vålerenga i går var lenge jamn, men i siste periode var Oilers klart best og vann perioden 3–0.