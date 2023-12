– Jeg var ute og jaktet på nordlys og tok flere bilder av dette. Da jeg skulle se på bildene etterpå så jeg et grønt lys, som tydelig beveget seg, sier Alf Magne Sjøveian fra Moi i Rogaland.

Sjøveian er en svært fotointeressert mann og er ofte rundt for å forsøke å ta bilder av nordlyset i Sør-Norge. Det var tirsdag kveld, like før 23.00, at han observerte meteoren.

– Den forsvant mot øst, så det ut som. Det var helt tydelig en meteor, mener Sjøveian.

Også torsdag morgen ble det observert en meteor i Rogaland. Ifølge John Arne Thu så han et lysglimt på himmelen som varte i rundt fem sekunder, etterfulgt av et lite smell.

– Det var som masse stjerneskudd bak i slørhalen som vekslet med skarpt blått lys fremst i kula. Så skiftet det til grønt med masse hvitt lys gjennom hele banen, sier Thu.

Observasjonen ble gjort fra Gjesdal kommune.

Flere observasjoner enn normalt

Norsk meteornettverk melder at de har fått inn flere observasjoner av meteorer de siste dagene.

Sjekk meteoren over Trondheim på søndag. Du trenger javascript for å se video. Sjekk meteoren over Trondheim på søndag.

Søndag 3. desember gikk det en stor meteor over Stord. Dagen etter gikk en litt mindre meteor over Tinn i Telemark. Så er det observasjonen til Sjøveian på Moi, og på Vestlandet i dag.

– Det er ikke så vanlig å se så mange større meteorer på få dager, men det er tilfeldigheter kombinert med mye godt vær, skriver Norsk meteornettverk på sine nettsider.

Ifølge Steinar Midtskogen, nettredaktør i Norsk meteornettverk, er det at Thu har hørt et smell fra meteoren i Gjesdal i morges, et tegn på at noe kan ha truffet bakken.

– Et smell vil komme et minutt eller to etter at du har sett meteoren. Det tyder på at det er noe som har falt ganske langt ned i atmosfæren i stor hastighet. Da er det et godt tegn på at det kan være småbiter som har falt helt til bakken, sier han.

Meteorjeger Steinar Midtskogen i Norsk meteornettverk. Foto: PRIVAT

Dette opplever de noen ganger hvert år. Da er det mulighet for å dra ut for å lete etter meteor-restene.

Og vil du se meteorer, bør du kjenne din besøkelsestid de neste dagene.

Den 13. desember i år topper meteorsvermen geminidene seg.

Geminidene er ifølge Norsk meteornettverk årets sikreste meteorsverm.

– Da kan en se stjerneskudd med få minutts mellomrom. Går du ut og kikker i en halvtimes tid, vil du garantert se noe. Om været er godt da, sier Midtskogen,

Er været godt, kan enkelte kraftige stjerneskudd lyse nesten like kraftig som fullmånen, mener de.

Den 30. oktober i fjor var det et stort meteorregn over atmosfæren i Norge. Foto: Norsk Meteornettverk

Kan bli flere tonn

Men det store spørsmålet her er: Kan meteorene være farlige?

Det skal mye til, mener Midtskogen.

– Størrelsen varierer. Enkelte stjerneskudd er på størrelse med småstein. Men det kan også finnes meteorer på flere tonn. Den Thu så i morges var nok noen kilo, mener Midtskogen.

– Hva skjer om en meteor på flere tonn treffer bakken?

– Da kan det oppstå store sjokkbølger, sier Midtskogen og viser til meteoren som falt ned nær Ural-fjellene i Russland i 2013 og skadet rundt 950 mennesker.

Et godt tips til slutt, om du har kommet deg helt ned hit i saken: Søk opp ordet meteor på Google og se hva som skjer.