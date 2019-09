Myrhol kan bli varaordfører

Høyre åpner opp for at Frode Myrhol fra FNB blir varaordfører i Stavanger. FNB er nå i forhandlinger om hvem de skal samarbeide med etter valget i Stavanger. I natt forhandlet de med Ap, SV, Rødt og MDG. – Vi er åpne for begge sider, sier Myrhol.