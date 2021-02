Mobbesak i Bjerkreim ikke foreldet

Et tidligere mobbeoffer gikk i 2019 til sak mot Bjerkreim kommune etter langvarig mobbing i skolen. Tingretten slo fast at hun var for seint ute, men kvinnen har nå vunnet fram i lagmannsretten, skriver Aftenbladet. Dermed fortsetter saken i retten.