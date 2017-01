Mistenkt for å stå bak innbrudd

Politiet tok i natt to personer på Bryne som er mistenke for å stå bak innbrudd, melder Jærbladet. De mistenkelige personene ble i løpet av kvelden i går obersert to ganger i området Foren/Nubben på Bryne, og det ble iverksatt en politiaksjon med hundesøk. De to personene ble tatt ti på tre i natt.