– Hun handler for å beskytte sin ytringsfrihet. Hun har fått begrenset sin ytringsfrihet på Facebook, det vil hun ha opphevet, sier Per Danielsen til NRK, som er Merete Hodnes advokat.

Ifølge Danielsen er dette første gang i verden at noen går til sak mot Facebook på grunn av sensur av ytringer.

Hode har blitt utestengt fra nettsiden i perioden 29. mai–29. juni. Facebook har ikke gitt noen begrunnelse, men Hodne antar at dette er grunnen:

I mai 2018 publiserte hun et bilde av den engelske høyreekstreme aktivisten Tommy Robinson med teksten «FREE TOMMY». Hodne lenket også til en artikkel på det amerikanske nettstedet Buzzfeed.

Denne meldingen fikk Merete Hodne etter at hun publiserte bildet med Tommy Robinson. Foto: Skjermdump fra Facebook

«Ulovlig inngrep»

Hodne har i dag bedt Oslo byfogdembete om å pålegge Facebook å gi henne tilgangen tilbake midlertidig.

«Fordi utestengningen er et ulovlig inngrep i ytringsfriheten hennes.», skriver Per Danielsen i en e-post.

Hodne krever oppreisning for det Danielsen kaller en «krenkende» utestengning. Hun mener også at det i utestengingen ligger en beskydning om hatvirksomhet.

Hodne krever oppreisning på opptil ti milliarder kroner fra Facebook. Dette er basert på amerikanske rettsprinsipper, ifølge Danielsen:

«Og fordi et av verdens største selskaper må idømmes et stort beløp av generalpreventive grunner, så inngrep i ytringsfriheten ikke gjentar seg.», skriver advokaten.

Hodne saksøker Facebook i USA, Facebooks internasjonale kontor i Dublin og Facebook i Norge. I tillegg er søksmålet rettet mot toppsjefen sjøl, Mark Zuckerberg.

Facebook Norge vil ikke si noe om søksmålet.

– Det har jeg ingen kommentar til, skriver sjef for Facebook i Norge, Rune Paulseth, i en tekstmelding til NRK.

Saksøkte Løgnaslaget

Merete Hodne har vært mye i media de siste årene etter at hun saksøkte humorgruppa Løgnaslaget for ærekrenkelse. Striden kjerne var at humorgruppa kalte henne «nazifrisør» i et revyinnslag.

Høyesteretts ankeutvalg vurderer nå om saken skal opp der.