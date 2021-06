– Jeg fikk sovemedisiner fordi jeg sleit skikkelig med å få sove. Medisinene slo meg helt ut, men jeg er glad for at jeg ikke bruker dem lenger. De gjorde også at jeg ble sløv på dagtid, sier Mathilde Velde.

Hun brukte reseptbelagte sovemidler en kort periode i fjor.

– Jeg har bare brukt det én gang da jeg var på ferie. Men jeg merket godt hvor vanedannende det var, sier Bergljot Apeland Kvæstad.

For ti år siden brukte 1,6 prosent av norske ungdommer mellom 15 og 19 år reseptbelagte sovemedisiner. I 2020 er tallet mer enn doblet. Hele 3,7 prosent av ungdom bruker midler fått av lege for å kunne sove bedre.

Rogaland ligger aller høyest i landet. Her bruker nesten 5 prosent av ungdom sovemidler, viser tall fra Norsk Reseptregister.

– Det er litt skremmende at så mange unge bruker medisiner for å få sove, sier Mathilde Velde.

Mer åpenhet rundt søvntrøbbel

Enkelte sovemidler ble 1. januar 2020 reseptfrie. Men Helsedirektoratet har en liste over sovemedisin de mener er vanedannende.

Disse bør ikke brukes i mer enn to til fire uker. Da kan de virke ødeleggende for søvnen. Sovemiddelbruken øker i hele landet. Hjemfylket til Apeland Kvæstad og Velde ligger likevel godt over landsgjennomsnittet.

Det finnes ingen enkel forklaring på hva økningen skyldes. Søvnforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), Børge Sivertsen, peker likevel på to mulige forklaringer.

– Det har nok blitt en større åpenhet rundt søvnproblemer. Flere får behandling for det. Men så er nok også terskelen blitt litt lavere for å skrive ut sovemidler, sier Sivertsen.

BEKYMRET: Søvnforsker Børge Sivertsen i FHI mener det er problematisk at så mange unge får sovemedisiner på resept. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Hva tenker dere om det?

– Vi er ikke udelt positive til at sovemedisinbruken i denne aldersgruppen øker. Dette er en alder hvor søvnen endres mye. Da er det problematisk at man begynner å medisinere denne aldersgruppen i så stor skala, sier Sivertsen.

Han mener også at mange sovemidler kan være vanedannende.

– Det står jo på de fleste pakningene at bruk over noen få uker skal unngås. Men det man gjerne ser er at det oftest skrives ut pakninger med 100 tabletter, særlig til unge. Og det er den kroniske bruken som er uheldig, sier forskeren.

ØKNING: Økningen av reseptbelagte sovemidler blant unge har skutt i været. Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Finnes bedre metoder

Verken Apeland Kvæstad eller Velde bruker i dag reseptbelagte medisiner for å få sove. De har funnet andre måter å lokke frem søvnen på.

– Det å trene eller gå en tur på kvelden kan hjelpe godt. Dessuten har jeg funnet ut at det å legge seg og stå opp til faste tidspunkt hver dag er bra, sier Mathilde Velde.

Dessuten prøver begge to å legge bort telefonen før de sovner.

Det applauderes av søvnforskeren ved Folkehelseinstituttet.

– Jeg blir veldig glad når jeg hører dette. De har virkelig skjønt det. Dette er eksemplariske måter å skape god søvn på, sier Børge Sivertsen.