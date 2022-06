– Den siste uka er veldig kjekk. Vi har ikke lekser og kan ta med godteri, sier Mathilde Alexandra Thuestad (13).

Hun går i 8. klasse på Håvåsen skole i Haugesund. Men selv om hun setter pris på den siste uka, kunne hun vært den foruten.

– Jeg tror ikke vi hadde trengt den, slår hun fast.

IKKE VIKTIG: Mathilde Alexandra Thuestad Kristiansen synes den siste uka før sommerferien er veldig kjekk, men tror ikke den er viktig. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Det er samfunnsdebattant og lektor, Sanna Sarromaa, enig i.

– Nå driver vi med oppbevaring, ikke med opplæring, skriver hun i et leserinnlegg som ble publisert i VG i helgen.

Her går hun til kraftig angrep på de siste skoleukene, som hun kaller «to uker med tull».

Utdanningsforbundet har et helt annet syn på saken.

To uker med tull, sier samfunnsdebattant Sanna Sarromaa om de siste skoleukene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mye læring i kos

– I år vil jeg si den uka er viktigere enn noen gang. Vi har vært gjennom to år med pandemi, sier Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Hun er leder i Utdanningsforbundet i Rogaland.

– Men inntrykket til en del foreldre er gjerne at det er mye «kos» og lite læring?

– Hvis foreldrene hadde kommet inn i klasserommet og sett, hadde de gjerne oppdaget at det er mye læring i det de kaller kos, sier Tednes-Aaserød.

Men er det innafor å ta ungene ut av skolen litt før for å reise på billigere sommerferie?

Utdanningsforbundet sier nei.

Det er mye læring i kos, mener Gunn Reidun Tednes-Aaserød i Utdanningsforbundet. Foto: Arild Eskeland / NRK

Bildet er likevel annerledes for de med familie i andre deler av verden, mener Tednes-Aaserød.

– Da er det forståelig at en har behov for mer fri, men vi må skille mellom det, og å reise til Syden fordi det var noen tusenlapper billigere, sier Tednes-Aaserød.

Det finnes ikke sentral statistikk på fravær i grunnskolen utover den som registreres ved utgangen av 10. trinn.

Heller ikke på kommunenivå finnes det tall. Rektorer på et utvalg store skoler i de største kommunene sier til NRK en måned før skoleslutt at de har fått inn noen søknader. Antallet har vært jevnt de siste fem årene.

Opp til foreldrene

Førsteamanuensis på Læringsmiljøsenteret i Stavanger, Johannes Nilsson Finne, mener den siste uka kan føre til at elevene lærer mer.

– Tar man seg tid til å jobbe med samhold og relasjoner kan man hente ut kjempestore gevinster både når det gjelder et trygt og godt læringsmiljø, men også faglige resultater, sier han.

Marius Chramer er leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), han mener permisjon fra skolen før året er omme er en vurdering hver enkelt forelder må ta. I dialog med skolen.

MYE MORO: Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Marius Chramer. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

– Er den en oppfatning blant foreldre at den uka har lite relevant innhold?

– Ja, vi foreldre tenker nok at den siste uka på skolen er lite skole og mye moro. Men ved nærmere ettertanke vet vi jo at det er positivt for relasjoner og klassemiljøet at en bryter litt med det en gjør resten av året, sier Chramer.

En fattigere skole

På Håvåsen skole i Haugesund brukes de siste dagene på aktiviteter utenfor klasserommet. Som rebusløp, bading eller sykkelturer.

8.-klassing Stine Eriksson (13) ville ikke vært disse dagene foruten.

– Jeg vil ha de dagene. De er bra for vennskap. Det er ikke jeg som betaler ferien, så det er det samme for meg, sier hun.

Læreren til Stine og Mathilde Alexandra mener den siste uka er viktig for elevene.

– Uten denne uka hadde skolen blitt fattigere. Det er sikkert fint å reise på ferie og spare noen tusenlapper, men vi håper folk ser verdien av arbeidet vi gjør de dagene. For det er en viktig del av skolearbeidet, sier Bård Øyvind Leite.