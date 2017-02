Medalje til Sandnes-skøyteløper

Ingeborg Espeland fra Sandnes tok sølv under helgens NM allround skøyter for junior. Eira Eide fra Sandnes tok en 7. plass og Simen Rye fra Stavanger en 8. plass. – Vi stilte med 8 løpere fra klubben som viser at vi begynner å få en del løpere som kan delta i nasjonale løp, sier Erik Dahle, daglig leder i Stavanger Sandnes Skøyteklubb.