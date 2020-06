– Klemmeposene bidrar ikke til spiselæring fordi barnet suger maten i seg og får ikke tygge. I tillegg får heller ikke barnet en opplevelse av matens lukt, utseende og farge.

Henriette Øien, avdelingsdirektør Helsedirektoratet Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Onsdag fortalte NRK om en ny rapport fra Forbrukerrådet som har gått gjennom 34 forskjellige klemmeposer med fruktpuré til baby og småbarn. Rapporten slår fast at klemmeposene har et svært høyt innhold av sukker, flere av dem to teskjeer per pose.

Helsedirektoratet har laget anbefalinger for mat til både for spedbarn og barn. Dette omfatter energi, næringsstoffer, vitaminer, mineraler og hva som bær være maks tilsatt sukker.

– Når det gjelder disse klemmeposene må vi se på dette, og kanskje bli enda mer tydeligere i anbefalingene til småbarnsforeldre.

Mattilsynet vil se på merkingen

Også Mattilsynet har registrert at det er kommet stadig ny produkter i butikkene som retter seg mot spedbarn.

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Nina Lødrup. Foto: Mattilsynet

– Det viktige for oss at forbrukere, og særlig småbarnsforeldre, kan ta bevisste valg om hva de legger i handlekurven, ut fra den informasjon de får fra merkingen på produktet, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Nina Lødrup.

Men det er ikke lett å forstå at en klemmepose med 100 prosent frukt og som ikke er tilsatt sukker, likevel kan være en sukkerbombe.

– Puré av pære kan fungere som en ingrediens i en matvare. Hvis man koker pureen lenge nok vil det i realiteten være igjen mest fruktsukker. Det finnes ikke en grense for når pærepureen går fra være en ingrediens, til å være «tilsatt sukker».

Lødrup sier at Norge har i mange år og ved ulike anledninger gjort mye for å få innført et krav om merking av tilsatt sukker. Dette har ikke fått gehør internasjonalt.

Det såkalte barnematdirektivet er under revisjon i EU, men arbeidet har ikke kommet veldig langt. Denne typen nye produkter beregnet for de minste er en kjent utfordring i mange land, ifølge Mattilsynet.

– Vi er bekymret for en del forhold ved denne endringen og vi ser på det i et eget prosjekt. I årets «merkesjekk» vil vi se på en del matvarer som markedsføres rettet til små barn.

Frukt i naturlig form er best

Opplysningskontoret for frukt og grønt er ikke overrasket over konklusjonen i rapporten fra Forbrukerrådet.

Iselin Bogstrand Sagen er kommunikasjonsrådgiver og ernæringsfaglig rådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har en sønn på 10 måneder. Foto: Pirvat

– Jeg synes det er uheldig at noen aktører har markedsført sine produkter som «en av fem om dagen», og mener at dette er villedende.

Det sier Iselin Bogstrand Sagen, som er kommunikasjonsrådgiver og ernæringsfaglig rådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har en sønn på 10 måneder.

Allerede samme dag som denne undersøkelsen ble publisert observerte hun andre småbarnsmødre spørre etter råd i frustrasjon på sosiale medier. Hva skulle de gi nå?

– Svaret er jo så enkelt, det er jo bare å bruke frukt og bær i sin naturlige form.