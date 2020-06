– Dette er åpenbart et marked i vekst, og vi ser at denne type produkter får større og større plass i butikkhyllene, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Det er bakgrunnen for at Forbrukerrådet ville undersøke hva klemmepostene inneholdt, og hvordan de merkes og markedsføres. Resultatene blir nå presentert i en rapport.

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen / Forbrukerrådet

– Det er veldig mye sukker i mange av disse produktene. De aller fleste inneholder så mye som en teskje, noen av dem mye mer, og mer enn det daglig anbefalte for så små barn, sier Blyverket.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har foreslått at fruktpuréer med mer enn 30 prosent av energien fra sukker skal merkes med «høyt sukkerinnhold».

Alle klemmeposene som er med i testen hos Forbrukerrådet ville fått en slik merking.

Framstår som et godt valg

Småbarnsmamma Helga Tjelta Mørk har pleid å gi sønnen på ett år en klemmepose som et kjapt mellommåltid når det trengs. Nå vil hun endre vanene.

– Klemmeposene er merket slik at det ser ut som det er veldig greit å gi ungene. Når det står at det er hundre prosent økologisk og uten tilsatt sukker, er det lett å kjøpe for å ha med på farten, sier hun.

Helga Tjelta Mørk forteller at sønnen er begeistret for klemmeposene. Hun forstår godt at mange foreldre tyr til dette. Foto: Ola Andrea Bø / NRK

Nå kommer hun til å være ekstra påpasselig så det ikke blir for mye sukker på sønnen.

– Jeg kommer til å være ekstra obs framover, og kommer til å prøve å unngå dem, selv om han ikke har fått så mye av dem fra før.

Passer ikke i et vanlig kosthold

Blyverket sier at slike fruktpuréer ikke passer inn i det daglige kostholdet til småbarn, og at de bare bør brukes en sjelden gang.

MYE SUKKER: Klemmeposene får stadig større plass i butikkene, men er ikke godt nok merket, mener Forbrukerrådet. Foto: Hilde Torgersen / NRK

Selv om produktene ikke er tilsatt raffinert sukker, inneholder de ofte konsentrert eplejuice eller annet fruktkonsentrat fullt av fruktsukker.

Ifølge rapporten vil et barn på seks måneder få i seg hele sukkermengden de maksimalt bør få i seg i løpet av en dag, fra én enkelt klemmepose. I tillegg er det sukker i resten av kostholdet, som for eksempel i melkeprodukter.

Forbrukerrådet mener klemmeposene må merkes på en annen måte. «Ikke tilsatt sukker» må fjernes, det samme må «én av fem».

– Det må også være synlig at det er så høyt sukkerinnhold, sier Blyverket.

Sju forskjellige produsenter

Til sammen 34 klemmeposer fra sju forskjellige produsenter er testet. NRK har kontaktet alle. Alle som har svart trekker fram at de jobber for sunn og velsmakende mat, og har høyt fokus på riktig kosthold til baby og barn.

Coop Norge som står bak merket Änglamark, mener smoothiene er et supplement til det vanlige kostholdet.

Silje Verlo Alisøy, Kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge. Foto: Espen Solli

– Änglamark-smoothier består av ren, økologisk frukt som kun er most og varmet. Noen av variantene har noe korn slik at det er noe mer «mat» i dem, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Verlo Alisøy i Coop.

Hun viser til at smoothiene må tynnes ut hvis sukkerinnholdet skal bli lavere, men at de selvsagt kommer til å rette seg etter et eventuelt nytt regelverk.

Også Ella's Kitchen mener de vil bidra til at babyer og barn får et sunt forhold til mat.

– Vi tilsetter aldri sukker i noen av våre klemmeposer, noe som betyr at smaken bare kommer fra økologisk frukt og grønnsaker, sier kategoridirektør Stine Fadum-Aas.

Kommunikasjonssjef Axel Heibert-Andersen i Nestlé sier de holder seg strengt til regelverket for merking av babymat.

– Klemmeposer med frukt skal bare utgjøre én del av barnets faste føde, og er ment som et mellommåltid på farten.

Han frykter at dersom sukkerarter fra fruktpuré skal inn i definisjonen av hvitt sukker, kan det begrense barns inntak av frukt og dermed etableringen av sunne vaner.

Du han lese mer av tilbakemeldingene her:

Dette svarer produsentene Ekspandér faktaboks NRK har kontaktet alle sju produsenter. Seks av dem har svart. Nestlé: Barnematporteføljen vår inneholder kun produkter som er spesielt utviklet og merket for barn fra fire måneder og opp til tre år. Kategorien er strengt regulert, med egne krav for merking, ernæring, sammensetning og matsikkerhet. All Nestlés barnemat følger kravene i det gjeldende reglementet, også hva gjelder næringsinnhold og merking. Det vil vi aldri fire på.

I smoothie basert på frukt og grønnsaker, reflekterer energitettheten i produktet energitettheten i frukten og/eller grønnsakene den inneholder. Frukt inneholder sukker fra naturens side, og du vil finne samme mengde sukker i klemmeposen. Vi tilsetter ikke ekstra sukker, fruktjuice eller fruktkonsentrat i Nestlé Min Frukt og Nestlé NaturNes-klemmeposene. Når det gjelder snackbarene, er disse sunnere alternativer til snacks for voksne – som kjeks og boller, som vi vet mange foreldre gir barna sine. Klemmeposer med frukt skal bare utgjøre én del av barnets faste føde, og er ment som et mellommåltid på farten.

De nyeste kostrådene anbefaler å begrense inntaket av fritt sukker. Å inkludere sukkerarter fra fruktpuré i definisjonen av fritt sukker, vil kunne begrense barns inntak av frukt, og således begrense etableringen av sunne vaner.

Nestlé er opptatt av å gi forbrukerne presis og transparent ernæringsinformasjon på produktemballasjen. Basert på forskning, bør dette være i et format som hjelper dem til å ta informerte valg om mat og drikke – og fremme sunne vaner. WHO anbefaler å merke produkter med et rødt flagg dersom den totale mengde sukkerarter er over 30 prosent av produktets totale energiinnhold. De fleste frukter inneholder imidlertid mer sukkerarter enn dette fra naturens side. For eksempel kommer over 80 prosent av samlet energi i et rått eple fra sukkerarter. For bananer er tallet 77 prosent.

Det nåværende EU-direktivet for barnemat er under revidering, og Nestlé støtter at kriteriet for næringssammensetting skal oppdateres for å reflektere siste forskning og kostråd, også for sukker. Vi vil fortsette å jobbe for å lage sunnere og mer velsmakende barnemat, for å hjelpe foreldre og omsorgspersoner med å gi barna et balansert kosthold. Ella's Kitchen: Vi ønsker å bidra positivt i barns liv gjennom å utvikle sunne relasjoner til mat. Dette har vært vår drivkraft siden dag én og er fortsatt i hjertet av alt vi gjør.

Vi går utover de strenge forskriftene som myndighetene har satt til barnemat. Vi tilsetter aldri sukker i noen av våre klemmeposer, noe som betyr at smaken bare kommer fra økologisk frukt og grønnsaker. Akkurat sånn som når du blander grønnsaker og frukt hjemme.

Mellom 2016 og 2019 har vi redusert naturlig forekommende sukker i Ella's frukt- og grønnsaksklemmeposer med 20 prosent ved å innføre nyheter med lavere sukkerinnhold og endring av oppskrifter. Videre har vi endret oppskriftene på våre klemmeposer med smoothie for å redusere det naturlig forekommende sukkeret med totalt 12 prosent. Disse lanseres snart. Friele Foods/Kiddylicious: Friele Foods AS distribuerer Kiddylicious i Norge. Vi har i over to år hatt kommunikasjon med Mattilsynet for å sikre så korrekt, redelig og informativ merking av produktene som mulig.

Det har ikke vært rett frem i og med at noen produkter ligger innenfor barnematforskriften og noen utenfor. Det er ikke alltid konsensus rundt hva som er villedende og hva som er veiledende. Vi har likevel inntrykk av at alle parter vil det beste for forbrukerne.

I perioden hvor man introduserer fast føde er det tid for å utforske nye smaker, dufter, farger og konsistenser. Kiddylicious snacks oppmuntrer de små til å utvikle sin motorikk som tygging, pinsettgrep og hånd-til-munn koordinasjon som et bidrag til å lære å spise selv. I tillegg styrke tungekontroll og kjevemuskulaturen som igjen bidrar til språkutvikling. Det er altså mer ved produktene utover det rent ernæringsmessige. Dette synes ofte å bli utelatt i vurdering av produktene.

Snacks/mellommåltid er også en naturlig del av et barns kosthold. Små mager blir fort mette, og energibehovet dekkes ikke av tre måltid per dag. Tre måltid og to mellommåltid er et nyttig mønster å følge, slik at barna får påfyll av energi mellom måltidene sine. Vi anbefaler likevel alltid å følge med på barnets appetitt. Ingredienser og næringsinnhold er tydelig merket på alle våre pakninger. I tillegg er alle våre snacks porsjonspakket noe som gjør det enkelt for foresatte å styre inntaket.

Våre snacks skal kun inngå som en del av et ellers balansert kosthold, som består av tre næringsrike måltid per dag. All vår kommunikasjon med forbrukere tyder på at de forstår dette godt.

Vi har allerede endret mye av merkingen på våre Kiddylicious produkter i forhold til det som kommer frem i denne rapporten. Semper: Vi tilfører fruktpuré, fruktjuice, fruktjuice konsentrat i produktene våre for å få ønsket smaksprofilene, ikke for å søte produktene. Ved å bruke etiketten «100% frukt» angir du innholdet i produktet, uten å sidestille produktet med fersk frukt. Vi overholder alle merkingskrav og villeder ikke forbrukerne med merkingen av produktet.

Vi synes det er bra at Forbrukerrådet gransker reglene for barnemat, slik at alle som produserer barnemat følger samme regelverk, og de harde kravene som stilles for innhold og ingredienser.

Vi følger rådene for spedbarn og små barn innen nærings- og råvareutvalget. Sammensetningene av våre produkter ligger i framkant basert på forskning, og oppfyller de Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) og anbefalinger utgitt av Svenska Barnläkarföreningen, European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) og Livsmedelsverket. Hipp: Alle Hipps klemmeposer med frukt er produsert etter strenge økologiske krav som sikrer høy kvalitet på nøye utvalgte råvarer og ingredienser. Alle produktene er også helt fri for tilsatt sukker, og er egnet for barn. Klemmeposene produseres så skånsomt som mulig ved hjelp av moderne metoder.

Hipp sine klemmeposer er produsert av 100 prosent frukt uten fruktjuicekonsentrat som søtningsmiddel og det er ikke tilsatt askorbinsyre/vitamin C.

En klemmepose med frukt er ment som et supplement til vanlig mat og bør ikke erstatte et fullverdig måltid, og bør heller ses på som et mellommåltid eller som en dessert. Klemmepose med korn eller grønnsaker vil naturlig ha et litt lavere innhold av fruktsukker. Norgesgruppen: Vi jobber hele tiden for å finne den optimale balansen mellom smak og innhold, med mål om å tilby produkter som er gode både for barn og foreldre. Vi har 9 ulike klemmeposer i sortimentet, og er opptatt av at disse skal utgjøre gode valgmuligheter både med tanke på smak, innhold og sukkernivå.

Angående påstand om 100 % økologisk, så mener vi den er til opplysning for forbruker for å vite at alle ingrediensene er økologiske da det i regelverket er tillatt inntil 5 % ikke økologiske tilsetningsstoffer.

Vi har et utvalg av produkter med ulik andel sukkerinnhold slik at forbruker kan velge hvilken smak de foretrekker. Alle produktene er merket etter forskrift og det er tydelig merket hva produktene inneholder og opplyst om sukkerinnhold.

Lille go´ produktene er navngitt etter hva de smaker. Bruken av eplepuré i produktene gjør at frukt og bær med sterkere smak blir mildere. I test har vi opplevd at produkter med sterke frukter og bærsmaker ikke egner seg like godt.

Vil ha sunn babymat

Dagens regelverk for babymat er laget før klemmeposene kom.

Anna Maria Karlsen, fagsjef for matpolitikk i NHO Mat og Drikke. Foto: Moment Studio / Moment Studio

– Vi oppfatter at produsentene følger dagens regelverk. Men det kommer hele tiden ny forskning, og det må tas med i vurderingen, sier Anna Maria Karlsen, fagsjef for matpolitikk i NHO Mat og drikke.

Norge har det samme som EU, og der er regelverket under revidering. Rapporten fra WHOs arbeidsgruppe om kostråd for spedbarnsmat kommer til å være et viktig innspill, mener Karlsen.

«Godteri» for babyer

Undersøkelsen tar også for seg fruktgummi for barn. Flere av posene som er undersøkt, er merket med «fra 12 måneder og oppover», «dekker én av fem om dagen», «helt naturlig» og «hverdagskos».

De fleste pakningene som er omtalt i testen, er distribuert av Friele Foods. De er litt overrasket over at Forbrukerrådet ikke har tatt kontakt før rapporten er skrevet.

FRUKTGODTERI: Produsenten viser til at disse ikke erstatter et måltid, men i stedet oppmuntrer til å utvikle motorikk som tygging, pinsettgrep og hånd-til-munn koordinasjon når barnet skal lære å spise selv. Foto: Hilde Torgersen / NRK

– Vi har i over to år hatt kommunikasjon med Mattilsynet for å sikre så korrekt, redelig og informativ merking av produktene som mulig, sier daglig leder Camilla Tøsdal.

Posene som er med i undersøkelsen har endret utseende, og utsagnene som Forbrukerrådet reagerer på, er fjernet, ifølge Tørsdal.