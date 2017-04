Etter et tilsyn i oktober 2015 anmeldte Mattilsynet far og sønn som drev pelsdyrfarmen på Klepp, til politiet. Mer enn 500 sjuke og skadde mink måtte avlives etter tilsynet. Mattilsynet stempler det hele som en dyretragedie.

– Når politiet nå har valgt å henlegge saken mot sønnen, har vi valgt å påklage dette fordi vi mener å ha grunnlag for å påstå at den anmeldte var ansvarlig for driften ved farmen, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet.

Politiet valgte i februar i år å gi faren, som stod for det meste av den daglige driften, en bot på 35.000 kroner. Saken mot sønnen ble samtidig henlagt fordi politiet mente det ikke var bevist at han hadde deltatt i driften i den delen av gården der alle de sjuke og skadde dyrene ble funnet.

Mattilsynet har nå gitt ytterligere opplysninger til politiet, som nå må vurdere om de gjorde rett da de henla saken mot sønnen i februar.

– I de tilfellene hvor vi velger å anmelde i enkeltsaker, så sier det seg selv at det er alvorlige forhold som ligger til grunn for anmeldelsen. Det ligger da også til grunn at vi mener det er mulige straffbare forhold, sier Berget.

Både far og sønn ved pelsdyrfarmen i Klepp er fratatt retten til å drive med pelsdyr, på ubestemt tid. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Får ikke lenger lov til å drive med pelsdyr

Mattilsynet har helt tilbake til 2009 hatt innvendinger mot hvordan pelsdyrfarmen har blitt drevet, og har flere ganger ment at far og sønn har vist liten vilje til å ta dyrevelferden på alvor.

I anmeldelsen til politiet står det:

Mattilsynet mener far og sønn hadde manglende vilje til å sikre dyra god velferd. Foto: Mattilsynet

Manglende vilje til å etterleve regelverk.

Manglende vilje til å sette inn nok ressurser til å sikre god velferd.

Manglende empati for dyr som lider.

Graverende og en dyretragedie. Det mener Mattilsynet om forholdene på pelsdyrfarmen i Klepp. Foto: Mattilsynet

Både far og sønn ble etter tilsynet i oktober 2015 ilagt såkalt aktivitetsforbud, som betyr at ingen av de har lov til å drive med pelsdyroppdrett, på ubestemt tid. NRK får opplyst at det fortsatt er drift ved gården, men at det nå er samboer til sønnen som har overtatt.

Advokat vil bli ferdig

Advokat Christer Flemmen Johansen representerer sønnen ved gården. Han synes det er beklagelig at de ennå ikke er ferdig med denne saken.

– Vi mener at henleggelsen var korrekt, så vi tar til etterretning at den er påklaget. Dette er jo noe man helst vil bli ferdig med, men vi får se hva de kommer med nå, sier Flemmen Johansen.