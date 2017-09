Måtte bruke pepperspray

Sør-Vest politidistrikt melder at en drosjepassasjer måtte «pepres» og settes håndjern på da han satte seg kraftig opp mot politiet. Hendelsen skjedde på Grannes og begynte med at mannen nektet å betale for en drosjetur. Ferden for kunden endte i arresten, melder politiet på Twitter.