Måtte avlive cirka 50 sauer

Cirka 50 sauer i et dyrehold på Haugalandet ble onsdag avlivet av Mattilsynet, skriver Haugesunds avis. Da Mattilsynet kom til dyreholdet tidligere denne uken, var sauene i svært dårlig forfatning. Dyrene ble avlivet for å spare dem for flere lidelser.