Mannen som skaut mot ein taxi i Egersund brukte truleg ein softgun

– Det var truleg ein softgun som blei brukt då ein mann skaut mot ein taxi i Egersund, laurdag kveld. Det seier politiadvokat Ann Bjørg Ingebrigtsen i politiet i Sørvest.

– Det opplevdes sikkert veldig skremmande for denne taxisjåføren, men når det viser seg at det dreier seg om ein softgun, så blir ikkje forholdet like alvorleg, seier Ingebrigtsen.

Men hovudgrunnen til at mannen nå er sleppt fri, er at det ikkje er fare for gjentakingsfare eller bevisforspillelse, seier jourhavande jurist hos politiet, Anne Mette Dale.

Det er også forsvarar til mannen, Vetle Jensen, einig i.