Saken ble avdekket av politiet i Stavanger i juli i år, skriver Dagsavisen. Den 45 år gamle mannen ble pågrepet 12. juli og framstilt for varetektsfengsling to dager senere.

Bakgrunnen for fengslingen var at det ble funnet skriftlige framstillinger som beskriver seksuelle overgrep mot barn og øvrige framstillinger som seksualiserer barn.

Har snakket om overgrep mot barn

45-åringen har erkjent at han i en periode på ti år har chattet med flere personer på internett der samtalene har omhandlet overgrep mot barn. 45-åringen har også forklart at han har mottatt bilder fra personer via internett som seksualiserer barn.

Ifølge 45-åringen dreier det seg om fiktive overgrep mot barn.

Ble varetektsfengslet

Retten kom til at det ikke har noen betydning at det var snakk om fiktive overgrep – og at skriftlige framstillinger er straffbare på samme måte som tilsvarende bilder er det.

Anne Kroken, 45-åringens forsvarer, ønsker ikke å si noe om saken.