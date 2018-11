Mann kan bli varetektsfengslet

Mannen (27) som knivstakk to politibetjenter i Egersund natt til søndag, blir fremstilt for varetektsfengsling tirsdag. Det bekrefter politiadvokat Per Terje Brundtland.

– Vi har inntrykk av at dette var en situasjon som kom ut av kontroll, og at mannen selv ikke helt har forstått hvorfor han gjorde som han gjorde, sier Brundtland.