Ute på tur en solskinnsdag i Haugesund går turkameratene Kompis og Milo sammen med matmor Anne Torill Lindtner.

På denne høstdagen er begge hundene lette i steget, friske og raske. Men tidligere i vår var noe galt.

Kompis hadde skadet seg og trengte medisinsk behandling.

– De betyr jo alt. De er turkamerater og like mye verdt som alt annet, forteller matmor.

Anne Torill Lindtner på tur en solskinnsdag med sine faste turvenner, Milo (til venstre) og Kompis Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Men Kompis skal likevel prise seg lykkelig for timingen på skaden. For nå er det ikke sikkert han hadde fått hjelpen han hadde trengt.

Dyreklinikker i hele landet har også fått erfare konsekvensene som krigen i Ukraina og pandemien har medført. Nå sliter de med å få tak i enkelte medisiner som importeres til Norge.

Får noen ganger menneskemedisin

På en smådyrsklinikken i Haugesund står veterinær Kjerstin Kolvik Iversen med en lysebrun hund som ikke ser ut til å grue seg noe særlig til å bli undersøkt.

Med logrende hale er den uvitende om mangelen på medisin som han og hans dyrevenner nå står overfor.

Mangelen på dyremedisin kan by på problemer for de pelskledde vennene våre Foto: Håkon Mannsåker / NRK

– Den største utfordringen per dags dato er mangel på antibiotika og smertestillende medikamenter til dyr. Får vi ikke tak i smertelindrende behandling til pasienter som trenger det, vil det gå utover dyrevelferden, forteller veterinæren.

Problemet har medført at Kolvik Iversen og andre veterinærer har måttet gjøre noe de helst vil unngå for å hjelpe pasientene sine.

– Er ikke medisinene vi skal bruke tilgjengelige, må man i noen tilfeller skrive ut medisin med samme virkestoff som er beregnet til mennesker, sier Kolvik Iversen.

– Er det problematisk?

– Det er alltid ønskelig å bruke preparatet som er beregnet for bruk på dyrearten en behandler.

Veterinær Kjerstin Kolvik Iversen. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Foreløpig klarer klinikkene å håndtere mangelsituasjonen som har oppstått, men konsekvensene kan bli store med tiden.

– Hos enkelte pasienter er det snakk om livsviktige medisiner som er skrevet ut for å forlenge levetiden til dyret. For noen pasienter kan situasjonen bli katastrofal, sier hun.

Bedre medisintilbud i utlandet

Den norske veterinærforening bekrefter til NRK at det er mangel på dyremedisiner, og påpeker at problemet har vært en utfordring i Norge over lengre tid.

– I utlandet er tilbudet på dyremedisiner mye større enn det vi har, sier Ellef Blakstad, fagsjef og veterinær i den norske veterinærforening.

Han mener norske veterinærer har to valg når det er tomt for enkelte medisiner.

– De kan enten søke om å få ta inn medisiner fra andre europeiske land, eller finne medisiner rettet til mennesker som erstatning, sier Blakstad.

Anne Torill Lindtner er lettet over at Kompis fikk den behandlingen han behøvde tidligere i år. Hun håper problemet dyrene står overfor, løser seg snart.

– Det er jo like viktig at hunden får medisin som at jeg får medisin. Har han det vondt, må han få hjelp, sier Lindtner.