Mangel på beredskapslager for korn

Landbruksdirektoratet anbefaler å bygga opp beredskapslager for matkorn som svarer til seks månaders forbruk, skriv Nationen. Det vil seia 165.000 tonn. Mangel på lager i Noreg gjer at det kan ta sju år før Noreg har eit beredskapslager for seks månaders forbruk, viser rapporten til Landbruksdirektoratet.