Mange offshorearbeidere vil til forskningsfartøy

– At jobben er utfordrende, framtidsrettet og meningsfull har definitivt hatt sitt å si. Med 2.290 søkere er vi sikret et solid mannskap til et solid skip, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne kan glede seg over mange søkere fra offshoreindustrien til de nye jobbene på forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Foto: Bioteknologirådet

Søknadsfristen gikk ut onsdag, to uker etter at stillingene ble utlyst. Det er i hovedsak norske søkere, men det er også kommet flere søknader fra andre nordiske land, skriver Aftenposten.

Det er stillingene for matroser og styrmenn som var mest ettertraktet. De fleste søkerne kommer fra offshoreindustrien, og mange har relevant erfaring fra fiskeri.

Regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående forskningsfartøy. Det er Havforskningsinstituttet som er ansvarlig for prosjektet, og kostnadsrammen er på om lag 1,4 milliarder kroner. Kronprins Haakon er tegnet av Rolls-Royce og bygget av verftet Fincantieri i Italia.

Skipet får Tromsø som hjemmehavn, og det er Norsk Polarinstitutt som er formell eier på vegne av den norske stat. Det skal være klart for vitenskapelige tokt i begynnelsen av 2018.