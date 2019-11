Må vinne dagens kamp

I dag møter Klepp Arna Bjørnar på hjemmebane. De må vinne for å ha mulighet til å ta sølvplassen. Et tap i dag vil bety at også bronseplassen er usikker. – Medalje er viktig, det ville vært kjipt med en fjerdeplass, sier Klepp-kaptein Tuva Hansen.