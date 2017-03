Må redusere borekostnadene

Oljeselskapene må gjennomføre ytterligere sparetiltak for å øke lønnsomheten for norsk sokkel. Det gjelder særlig borekostnadene. Det mener direktør Grethe Moen i Petoro. Årsaken er at det nå er en reduksjon i hvor mye olje som finnes i hver brønn på de modne feltene.