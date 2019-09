– Dette er den beste måten å komme seg til jobb på, jeg vil komme fram mens jeg fortsatt ser pen ut.

Det sier Gabriela Roth fra Brasil. Hun er en av flere potensielle kunder fra utlandet som har møtt opp for å prøve elsykkelen.

Gabriela Roth fra Brasil Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

I helga var det avduking og visning av den nye oppfinnelsen.

Podbike heter doningen, en elsykkel med fire hjul, som gir værbeskyttelse fordi den har både vegger og tak.

Toppfarten er 60 kilometer i timen, men motoren hjelper deg bare de første 25. Etter det er det tråkking som må til for å få opp farten.

Likevel er Podbiken allerede forhåndssolgt til over 25 land. Totalt er ordrereserven på mer enn 100 millioner kroner.

Stor interesse internasjonalt

Oppfinner Per Hassel Sørensen har jobbet i ni år med Podbike-ideen. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Mannen bak oppfinnelsen, Per Hassel Sørensen i selskapet Podbike AS på Forus i Sandnes, har brukt ni år på å få ideen over til et ferdig produkt. Selskapet hans har investert over 15 millioner kroner så langt.

Ennå er det ett år til masseproduksjonen kan starte. Men interessen fra kundene er der.

– Vi har over 1800 bestillinger fra hele verden, sier daglig leder Anne Lise Heggland.

Podbiken ser nesten ut som en liten elbil. Den har en toppfart på 60 kilometer i timen, men motoren hjelper deg bare de første 25. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

800 av dem er europeiske kunder.

– De fleste har forhåndsbetalt for å få en plass i køen, sier hun.

Startprisen er 50.000 kroner, men de fleste vil ende opp med å betale mer. Prisen går opp dersom du vil ha større batteri, vindusviskere, vifte, surroundanlegg eller barnesete.

– Podbike er klassifisert som sykkel. Det betyr at den kan kjøres på alle sykkelstier og sykkelfelt i trafikken, sier Hassel Sørensen.

Frykter ulykker

Men ikke alle er like overbevist om at Podbiken er en elsykkel som hører hjemme på gang- og sykkelstier, der unger skal gå trygt til skolen.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er kritisk til Podbiken. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– På mange av dem er det allerede problemer mellom gående og syklister.

Det sier Leif Arne Moi Nilsen som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Stavanger.

Han er forundret over at doningen er definert som sykkel.

– Den ser ut som en bil. Det er elbiler i trafikken som ser mindre ut enn denne, sier Moi Nilsen.

Også Trygg Trafikk er skeptiske.

– Vi vil stille spørsmål ved om en doning som kan gå opp mot 60 kilometer i timen har noe i fortau å gjøre, sier distriktsleder i Rogaland, Ingrid Lea Mæland.

– Heller ikke på sykkelvei blant fotgjengere og skolebarn. Dette er et eksempel på fremtidens fremkomstmiddel som viser at det er behov for egne felt for mindre elektriske kjøretøy som er atskilt fra fotgjengere.

Mæland spør seg også om Podbiken burde blitt klassifisert som sykkel.

– Det burde heller vært klassifisert som moped med krav om speil, dekk, hjelm og mer.

Fakta: Elsykkel Ekspandér faktaboks En elsykkel er en sykkel der førerens muskelkraft sammen med kraft fra en elektrisk hjelpemotor sørger for at sykkelen beveger seg fremover. Elsykler selges både som komplette sykler eller som sett du monterer på en vanlig sykkel. Elsykler skal oppfylle kravene som gjelder for vanlige sykler. I tillegg er det egne krav til hjelpemotorens kraft og virkemåte: Hjelpemotoren må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW. Det finnes to unntak: Sykkel med to sitteplasser som er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten kan ha nominell effekt på høyst 0,5 kW Sykkel med tre hjul og tre eller flere sitteplasser kan ha nominell effekt på 0,5 kW. Dette følger ikke av forskriften, men av et generelt vedtak truffet av Vegdirektoratet Hjelpemotoren skal bare gi kraft når du tråkker på pedalene (eller bruker veivanordning for armer) Motoren alene kan likevel gi fremdrift opp til 6 km/t, såkalt «oppstartsassistanse» Hjelpemotoren skal koble ut når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere dersom syklisten slutter å trå/veive. Du kan bruke elsykkelen på de samme områdene som vanlige sykler og du er ikke forpliktet til å registrere sykkelen. Det er ikke påbudt med sykkelhjelm, men vi oppfordrer alle syklister til å bruke dette. Kilde: Statens vegvesen

Kjekk prøvetur

En av dem som var positivt overrasket over Podbiken var Helge Stokka. Han fikk testkjøre den nye Podbiken i helgen.

– Dette var fantastisk løye!

Helge Stokka var godt fornøyd med Podbiken etter prøveturen. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Foreløpig har ikke Stokka bestilt en Podbike, men han vurderer sterkt å bytte ut sin to år gamle elsykkel.

– Du slipper vær og vind som det er mye av på Jæren, og når du sykler fra Sandnes til Bryne hver dag så er dette en fantastisk måte å komme seg fram på. I tillegg er det miljøriktig, avslutter Stokka.