Leteaksjon i Sandnes avsluttet

Politiet iverksatte onsdag kveld en leteaksjon etter en kvinnelig pasient i 30-årene som var savnet i Sandnes. Like før klokken halv ett melder politiet at kvinnen er funnet og at leteaksjonen dermed er avsluttet.

– Kvinnen er til rette og pårørende er varslet, sier operasjonsleder Jøran Solheim til NRK.

Ifølge politiet deltok omtrent 50 frivillige letemannskaper. Blant dem var 10 hundeekvipasjer.