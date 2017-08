Lekeplassen ble hage for hele nabolaget

– I sandkassa vokste det bjørk, her sto det et buskas og der var det ugress, forklarer Margunn Ueland om lekeplassen i hennes eget nabolag i Stavanger.

Hageentusiasten deler hyppig sine hagetips på Instagram, og har også har brakt mengder av hagestoff til arbeidsgiveren Stavanger Aftenblad. I år ble lekeplassen et prosjekt.

Sammen med barna i nabolaget gjorde hun om lekeplassen til en hage, «lekehagen».

– De er veldig gode, sier William Bøe mens han viser vei mellom plantene til et lite gresskar han veit om. Gresskaret finner han ikke, men et eple på et lite tre får han vis fram.

Både barna og deres foreldre får høste i lekeplasshagen, og ungene får stadig veiledning av Ueland.

– Det er blitt et eventyr. Det er så koselig med ungene som kan få den nærheten til grønnsakene og den kompetansen Margunn har. Det er reine biologitimen å være med henne, sier Marte Bøe, Williams mor.