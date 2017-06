Legionellaforsøk på Karmøy

Storhallen på Karmøy blir det første idrettsanlegget der ein skal prøva ut ein ny måte å førebygga legionellautbrot. All vatnet som blir brukt i hallen skal desinfiserast for å unngå at bakteriar får veksa i røyra – noko som opp gjennom åra er eit kjent problem ved idrettsanlegg i Norge.