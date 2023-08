– Jeg vil vite om Karmøy kommune driver i henhold til den lovgivningen som finnes på området, sier Gaard.

I et brev til Statsforvalteren i Rogaland ber han om at omsorgssektoren i kommunen granskes.

– Jeg stiller spørsmål om Karmøy gjør nok for kritisk syke barn, sier Gaard.

NRK har nylig skrevet om to mødre i Karmøy med alvorlig syke barn. De mener ikke de får den hjelpen og oppfølgingen de har krav på fra kommunen.

Gaard ber Statsforvalteren se på om behandlingstiden i slike saker er for lang. I tillegg vil han ha svar på om rapporter som blir skrevet, blir fulgt opp. Han spør også om driften i kommunen er forsvarlig.

– Disse barna har ikke selv en stemme. Noen må tale deres sak, sier Gaard.

Mødrene er glad for at Gaard ber om tilsyn.

– Vi er positive til det og mener dette er en god grunn til å be om tilsyn, sier Anette Kværnøy.

Hun er mamma til hjertesyke Lotte på to år.

Ikke bærekraftig

I 2022 ble det laget en ekstern rapport om omsorgstjenestene i Karmøy kommune. Rapporten avdekket blant annet at:

«Omfanget av tjenester som blir utført av Hjemmetjenestene er ikke bærekraftig. Det er svak sammenheng mellom brukernes behov og mengde tjeneste som ytes. Lav effektivitet. Dette har store økonomiske konsekvenser.»

Samtidig viste rapporten at Karmøy kommune bruker mer penger på omsorgstjenester enn lignende kommuner. Hjemmetjenestene bruker mellom 40 og 45 millioner kroner over budsjett.

– Det er dette som er så paradoksalt, sier Gaard.

Helse- og omsorgssjef i Karmøy, Nora Olsen-Sund. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Ifølge helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund tenker de aldri økonomi når det gjelder omsorgstjenester.

– Når den enkelte får vurdert sitt behov, blir ikke kommunens økonomi et moment i saksbehandlingen, sier hun.

Karmøy kommunen er positiv til et tilsyn. Helse- og omsorgssjefen sier deres mål er å gi forsvarlig hjelp til de som trenger det.

– Et tilsyn vil gi oss verdifull tilbakemelding og sikre et likhetsprinsipp for våre innbyggere med alvorlig sykdom i familien. Dette gjelder både for innbyggerne i vår kommune og i sammenlignbare kommuner i Rogaland, sier hun.

Olsen-Sund opplyser at saksbehandlingstiden når det gjelder avlastning for sykt barn er på under fire uker.

Vil avvente

Statsforvalteren i Rogaland behandler for øyeblikket to ulike klager fra mødrene med alvorlig syke barn. Mødrene har klaget på Karmøy kommunes vedtak fordi de mener de får for lite avlastning.

Tor Kristian Gaard ønsker et overordnet tilsyn av kommunen. Han får støtte av eget parti.

En ringerunde NRK har gjort til gruppelederne i de ulike partiene i kommunen viser at de fleste er avventende til Statsforvalterens behandling av de enkelte sakene.

Gruppeleder i Karmøy KrF, May Synnøve Rygh. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Samtidig synes jeg det er positivt at Karmøy blir sett i kortene. Det må kommunen tåle, sier gruppeleder May Synnøve Rygh i KrF.

Tas alvorlig

Statsforvalteren i Rogaland fikk anmodningen om tilsyn av Karmøy kommune i helga. De har ikke ennå begynt å behandle den.

– I slike saker gjør vi en vurdering om hvor stor risiko det er for pasient eller bruker. Vi starter ikke gransking i alle saker, sier fylkeslege Andres Neset til NRK.

Fylkeslege i Rogaland, Andres Neset. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

I noen tilfeller må Statsforvalteren innhente mer informasjon. Samtidig bruker de kunnskapen som finnes om kommunen.

NRK har fått innsyn i det Gaard har sendt inn. Totalt inneholder det 38 dokumenter.

– Men vi vurderer alle saker. Og vi tar det alvorlig når vi blir bedt om å granske, sier Neset.

Kommunen venter på svar

Karmøy kommune avventer svar fra Statsforvalteren i sakene hvor det er sendt klage. Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund sier svaret fra Statsforvalteren er retningsgivende for hvilken hjelp kommunen skal gi familier med alvorlig sykdom.

– Statsforvalterens behandling av saken vil kunne gi nyttig informasjon slik at Karmøy tilbyr tilsvarende hjelp som andre kommuner gjør i sammenlignbare situasjoner, sier hun.

Hun er glad for at politikerne engasjerer seg.

– Vi arbeider med et felles mål, sier helse- og omsorgssjefen.

Et ekstraordinært kommunestyremøte er satt opp den 28. august i denne forbindelse.