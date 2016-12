Kuling og regn på julaften

– Hele uka fram til julaften er preget av overskyet vær med litt regn og yr og sønnavind, sier statsmeteorolog Haldis Berge ved værvarslinga i Bergen. Fra tirsdag blåser det opp, og vinden kommer opp i stiv kuling på kysten.

Statsmeteorolog Haldis Berge Foto: Marit Hommedal

–De som skal over fjellet til jul må de være forberedt på mye vær, sier Berge.

Det er ventet mye vind fra onsdag og helt fram til romjula, først fra vest sørvest, torsdag sørlig og lille julaften fra vest igjen. Det fortsetter også med regn, men litt usikkert hvor mye.

–Det ligger et høytrykk over Østersjøen som foreløpig hindrer at det kommer lavtrykk nærmere oss men dette svekkes utover uka, og det blir mer regn, sier Berge.

Hvis du vil oppleve hvit jul, må du opp i fjellet, over 700–1000 meter for å være sikker.

