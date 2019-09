KrF i Stavanger går mot venstre

KrF har inngått avtale med det rødgrønne flertallet i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad. Partiet vil være med i et valgteknisk samarbeidDet betyr at de kan få posisjoner i kommunale utvalg, uten at de er bundet politisk til de rødgrønne.