Krever 15 års fengsel for drap

Statsadvokaten har lagt ned påstand om 15 års fengsel for mannen som er tiltalt for å ha drept kona si i Egersund i fjor høst, skriver Stavanger Aftenblad. 29-åringen er også tiltalt for likskjending og grovt skadeverk. Han nekter straffskyld.