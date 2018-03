Krev stans for bypakken

Framstegspartiet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har hatt krisemøte i kveld etter nyheita om at bypakke Nord-Jæren sprekk med 4,7 milliardar kroner. Partiet krev at arbeidet blir stansa. Bussvegen er ei av årsakene til sprekken. Frp peiker på at bygginga av vegen slik at den seinare kan gjerast om til bybane har auka kostnadane.