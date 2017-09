Kolliderte med skjær i mørket

To menn i 40-50-årsalderen gikk i natt på skjær med båt utenfor Tau. Mennene har i avhør opplyst til politet at de navigerte feil, og dermed traff et skjær ved Heng. Det er rutinemessig tatt blodprøve av dem begge. Mennene ble fraktet inn til Tau av en annen båt i området.