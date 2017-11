Knust frontrute på buss

Ein 17 år gammal gut er meldt til politiet for skadeverk etter at ei frontrute på ein buss i Stavanger blei knust i går kveld. 17-åringen hevda sjølv å ha ramla mot ruta slik at den knuste, men bussjåføren var av ei anna oppfatning. Det er video av hendinga, melder politiet.