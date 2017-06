Kenguruen er ikkje friskmeldt

Kenguruen som var på rømmen i over eitt døgn må bli verande på Haugaland dyreklinikk i minimum to dagar. Årsaka er at dyrlegen fryktar det kan gå infeksjonar i sår som kenguruen truleg fekk av piggtrågjerder. Elles skal han vera i god form.